Adobe zaubert mit Photoshop Elements 15 und Premiere Elements 15 ein Lächeln ins Bild

Heute hat Adobe die Consumer-Versionen des Bildbearbeitungsprogramms Photoshop und des Video-Editors Premiere aktualisiert.bietet den Kunden die Möglichkeit, den Gesichtsausdruck von abgebildeten Personen anzupassen, etwa ernste Mienen in ein gelöstes Lächeln zu verwandeln. Mit einfachen Slidern für Mund, Augen, Nase und Gesicht lassen sich die Proportionen, Größen oder Winkel ändern, um sich das gewünschte Gesicht ins Bild zu hacken.Außerdem bietet die neue Version eine Funktion für Bewegungsunschärfe, um beispielsweise Sport-Fotos noch actionreicher aussehen zu lassen. Mehr für Postkartenmotive sind die neuen Maleffekte gedacht, mit denen Bilder um Strukturen und Farbpaletten ergänzt werden können, um wie aus dem gebastelten Fotoalbum entstammt zu erscheinen. Das gleiche Ziel hat das Feature, Text aus Bildern zu erstellen. Mit Photoshop Elements 15 lassen sich mehrere Fotos gleichzeitig bearbeiten, intelligente Foto-Tags setzen und die Fotofilter, sowie die Suche wurde optimiert. Neue Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vollständig individualisierbare Rahmen runden die Neuerungen ab.Auchsetzt darauf, die Kunden schneller zum Ziel eines professionell wirkenden Videos zu bringen. Adobe bewirbt vor allem den neuen Aufklärungsfilter, der die Farben hinter diesigen Videos wieder zum Strahlen bringen soll. Außerdem sorgt die Gesichtserkennung dafür, dass automatisch die wichtigen Personen ins Zentrum eines Videoabschnitts gerückt werden können. Dynamische Collagen enthalten mehrere Videos gleichzeitig für einen lebendigen Eindruck des Gezeigten. Begleitmusik kann in Premiere Elements 15 exakt auf die Länge des zu schneidenden Films gemischt werden. Auch hier gibt es neue Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Optimierungen in der Suche.Photoshop Elements 15 und Premiere Elements 15 sind einzeln für jeweils 98,77 Euro bei Adobe zu erwerben. Das Combo-Produkt aus beiden Programmen kostet 148,75 Euro. Upgrade-Preise für Besitzer einer früheren Elements-Version belaufen sich auf leicht vergünstigte 80,92 Euro für ein einzelnes Produkt oder 122,57 für beide gemeinsam. Systemvoraussetzung ist OS X 10.10 Yosemite oder neuer, sowie 15 GB freier Speicher pro App, sowie mindestens 4 GB RAM.