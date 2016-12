Acorn 5.6 mit Fotos-Plugin und Optionen für Pinsel & Ebenen auf der Touch Bar

Die Bildbearbeitungslösung Acorn ist in Version 5.6 erschienen (App: ) und bietet damit Unterstützung für die Touch Bar des neuen MacBook Pro. Nutzer können ab sofort direkt auf der Touch Bar über der Tastatur die Optionen für den aktiven Pinsel, ausgewählte Ebenen sowie andere Werkzeuge und Funktionen anpassen.Eine weitere Neuerung, von der hingegen alle Acorn-Nutzer profitieren, ist die Integration in die von Apple ab OS X 10.10 Yosemite bereitgestellte Fotos-App. Dadurch lassen sich aus Fotos heraus bequem Bildbearbeitungs-Sitzungen in Acorn durchführen. Ebenfalls mit Version 5.6 ist die Software stärker für macOS 10.12 Sierra optimiert, womit nun beispielsweise die praktische Tab-Funktion (Tipp: ) auch in Acorn zur Verfügung steht.Abgesehen von diesen Neuerungen wurden zahlreiche Fehler behoben, darunter ein Problem mit Histogrammen bei transparenten Flächen. Ebenso lässt sich Acorn auf den größeren MacBook-Pro-Modellen nun ebenfalls ohne Grafikkarte und damit Akku-schonend nutzen. Von dem Problem waren nur Modelle mit separater Grafikkarte betroffen. Acorn stellt keine signifikanten Ansprüche an den Grafikchip.Die neue Version von Acorn setzt mindestens OS X 10.10 Yosemite voraus und kostet als Vollversion 29,99 Euro . Für bestehende Nutzer von Acorn 5 ist das 11 MB große Update kostenlos.