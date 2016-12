2016 - Rückblick auf ein umstrittenes Apple-Jahr

2016 ist so gut wie vorbei - und war wohl eines der umstrittensten Jahre der bislang 15-jährigen Geschichte von MacTechNews.de. Wenn es ein zentrales Thema gab, das immer wieder in Kommentaren und Forum diskutiert wurde, dann wohl: "Kümmert sich Apple noch um den Mac?". Zu den Highlights von 2016 zählten das März-Event, die WWDC im Juni, das iPhone-Event im September sowie das Mac-Event im Oktober. Die momentan auf MTN laufende Umfrage zum Produktjahr 2016 spricht dabei eine eindeutige Sprache. Erstmals ergibt die Umfrage ( ) nämlich ein mehrheitlich negatives Bild - ganz anders als in früheren Jahren, in denen wir traditionell immer eine gleichlautende Umfrage geschaltet hatten.Für unseren Jahresrückblick haben wir noch einmal sämtliche Meldungen des Jahres 2016 durchstöbert und die wichtigsten Geschehnisse zusammengefasst. Zu jedem genannten Stichpunkt ist auch immer die jeweils aktuelle News verlinkt, sodass Sie die Ausgangsmeldungen noch einmal nachlesen können - sowie natürlich die Diskussionen in den Kommentaren, was von den Ereignissen zu halten war. Das Team von MacTechNews.de dankt Ihnen an dieser Stelle noch einmal für Ihre Treue, freut sich auf ein hoffentlich spannendes Jahr 2017 und wünscht Ihnen viel Spaß mit dem Jahresrückblick 2016.