iOS 10.1 steht unmittelbar bevor

Apples Japan-Strategie

iOS 10.1 und watchOS 3

Als Apple im September das iPhone 7 präsentierte, wurde bereits das erste größere Update für iOS 10 angekündigt. Eine neue Funktion des iPhone 7 Plus mit Dualkamera ist, das Bild zu analysieren und dann den Hintergrund unscharf zu zeichnen, um auf diese Weise den Vordergrund hervorzuheben. Allerdings war diese Option zur Markteinführung noch nicht fertig, weswegen Apple ein Software-Update versprach. Jetzt ist wohl auch bekannt, wann dieses erscheint. Ab dem 25. Oktober will Apple den Zahlungsdienst Apple Pay in Japan anbieten, muss dazu aber auf neue Protokolle setzen, um kompatibel mit bestehenden System in Japan zu sein.Das von Sony stammende FeliCa-System dominiert den japanischen Markt, wird momentan aber noch nicht von iOS-Geräten unterstützt. Apple muss deswegen per Software-Update Kompatibilität nachreichen, was mit iOS 10.1 geschieht. Gleichzeitig kann Apple Pay dann auch Suica der JR East (East Japan Railway Company) verwenden. Für Apple lautet die Strategie, sich direkt an die vielen Millionen Pendler zu richten und daher auf bestehende Plattformen aufzubauen.Angesichts der Ankündigung, am 25. Oktober mit Apple Pay in Japan zu starten, ist somit sicher, dass iOS 10.1 spätestens zu diesem Termin für alle Nutzer erscheint. Gerade erst hatte Apple die vierte Betaversion verteilt, die neben Unterstützung des neuen Porträtmodus und FeliCa zudem zahlreiche Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen enthält. Denkbar wäre allerdings auch eine noch frühere Freigabe, also bereits in dieser Woche.Da auch Nutzer der Apple Watch ab nächster Woche Apple Pay in Japan verwenden können, ist auch die Veröffentlichung von watchOS 3.1 nicht mehr weit entfernt und erfolgt daher höchstwahrscheinlich zeitgleich mit iOS 10.1. Im Gegensatz zu iOS 10.1 enthält watchOS 3.1 keine sichtbaren neuen Funktionen. Für alle Mac-Nutzer, die auf das erste Sierra-Update warten: Dieses erscheint zusammen mit den neuen Macs, also entweder in der nächsten oder der übernächsten Woche.