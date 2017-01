Startschuss für Apples AirPods-Kampagne

Tänzerisch und magisch geht Apple die anlaufende Werbekampagne für die AirPods an. Die beiden einzelnen Ohrhörer und das Ladecase stellen sich in vier Videos als ideale Begleiter für das neue iPhone 7 dar, welches ohne Klinkenanschluss ausgeliefert wird und dementsprechend besonders auf kabellose Kopfhörer angewiesen ist.Für die Spots konnte Apple den in den USA bekannten „Streetdancer“ und Model Charles Riley, bekannt als „Lil Buck“, verpflichten. In drei der vier Spots spielt er die Hauptrolle und tanzt sich wortlos durch die schwarz-weißen Straßen. Getreu dem iPhone-7-Marketingspruch „Practically Magic« begnügt er sich dabei nicht auf den Asphalt, sondern wechselt bald auf die Wände und Schaufenster über, bis er zu den Klängen von Marian Hills „Down“ kopfüber die Vordächer als bevorzugten Dancefloor entdeckt.Das Hauptvideo „Stroll“ ist eine Minute lang und erzählt die gesamte Werbegeschichte. Die beiden 15-sekündigen Kurzvideos „Pairing“ und „Siri“ beschäftigen sich ihren Titeln entsprechend mit konkreten Vorzügen der AirPods, bei denen die fantastischen Elemente des Hauptspots in den Hintergrund treten. Das Pairing zwischen AirPods und iPhone erfolgt besonders einfach, indem man einfach den Deckel der Ladebox aufklappt. Siri ist in den AirPods mithilfe eines Doppel-Tippen auf einen der beide Hörer zu erreichen.Der vierte Clip behält vom Grundtenor nur die Hintergrundmusik von Marian Hill bei. Statt Lil Buck spielen hier aber die Ohrhörer selbst die Hauptrolle. In einer Hommage an ihre Form stellen sie auf einer Notenlinie eine Reihe von Viertelnoten dar (unabhängig davon, ob die Musik tatsächlich Viertelnoten spielt). Auch dieses Video dauert 15 Sekunden.Quasi im Windschatten der AirPods-Kampagne brachte Apple auch einen weiteren Eintrag in der Werbekampagne für die Apple Watch 2 heraus. Das Kurzvideo „Close your Rings“ fordert den Zuschauer dazu auf, die in Ringform angezeigten Trainingsziele mithilfe der Apple Watch als Sportutensil zu erreichen.Weiterführende Links: