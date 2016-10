"Hello Again" - Apple kündigt Event an

Weitere Neuerungen auf dem Apple-Event

Apples Veranstaltungsort

Viele Jahre lang pflegte Apple die Tradition, sowohl im September als auch im Oktober ein Special Event zu veranstalten. Während der September meist für Neuerungen im Musik- und iPod-Bereich stand, gab es im Oktober oft neue Macs. Im letzten Jahr legte Apple hingegen sämtliche Ankündigungen auf ein einziges im Event im September. Soeben hat Apple aber zu einer Presseveranstaltung eingeladen, die den Titel "Hello Again" trägt. Alle Fans von Apple-Events können sich daher freuen, dass es in diesem Herbst somit wieder zwei Großereignisse in rascher Abfolge gibt. Eine der Neuerungen ist bereits weitgehend klar, nämlich die nächste Generation des MacBook Pro. Diese wird Umstellungen bei den gebotenen Anschlüssen und eine neuartige OLED-Eingabeleiste oberhalb des Tastaturfeldes bieten.An weiteren Ankündigungen werden Produktaktualisierungen beim MacBook Air erwartet, das jüngsten Gerüchten zufolge aber nicht mehr mit 11"-Displaydiagonale erscheint. Überfällig für neues Innenleben bzw. aktuelleren Prozessoren sind zudem iMac, Mac mini sowie der seit fast drei Jahren nicht mehr überarbeitete Mac Pro. Spekulationen zufolge könnte Apple zudem bekannt geben, das MacBook 12" deutlich im Preis zu senken. Konkrete Informationen dazu kursieren allerdings nicht, es handelte sich lediglich um Gedankenspiele angesichts des erwarteten Wegfalls vom kleinsten MacBook Air.Apple zieht die Veranstaltung diesmal kleiner als bei den letzten Events auf. Während WWDC-Keynote sowie September-Event im Bill Graham Civic Auditorium stattfanden, das bis zu 7000 Zuschauer aufnehmen kann, wählte Apple diesmal den eigenen Campus als Ort des Geschehens. Auch für zukünftige, kleinere Events wird Apple ab jetzt wahrscheinlich auf einen eigenen Keynote-Saal setzen. Denn derr Apple Campus 2 enthält eine Veranstaltungshalle, die Tim Cooks Aussage zufolge eigentlich im nächsten Februar mit der Jahreshauptversammlung für Anleger eröffnet werden sollte.