Bericht: Drei Displaygrößen für das iPhone 8

Im kommenden Jahr wird das iPhone zehn Jahre alt. Zum Geburtstag soll Apple an einigen grundlegenden Änderungen des aktuellen Konzepts arbeiten. Wie die Nikkei Asian Review nun aus involvierten Kreisen erfahren haben möchte, umfasst dies auch die Zugabe einer dritten Größenoption. Neben die seit dem iPhone 6 von 2014 gebräuchlichen Displaydiagonalen von 4,7 Zoll (Standard-Modell) und 5,5 Zoll (Plus-Modell) soll als Zwischengröße ein 5-Zoll-iPhone treten.Alle drei Ausführungen sind dem Bericht zufolge ohne das seit dem iPhone 5 gebräuchliche Aluminium als Gehäusematerial geplant. Stattdessen kehre das Glasgehäuse aus Zeiten von iPhone 4/4s zurück. Wie damals würden Vorder- und Rückseite mit einer Metallhülle verbunden. Angeblich hofft Apple damit mit der Designänderung auch, die beliebte neue Farboption Diamantschwarz aufzubessern, die sich beim iPhone 7 als besonders kratzempfindlich herausgestellt hat - Glas ist zwar sensibler gegenüber Aufschlägen, aber robuster bezüglich Kratzen. Außerdem begegne Apple mit dem Schritt der Kritik am iPhone 7, den Vorgängermodellen zu ähnlich zu sehen. Nicht zuletzt deshalb gehen alle Beobachter davon aus, dass das 2017er Modell nicht iPhone 7s heißt, wie es üblich wäre, sondern schon nach einem Jahr auf die neue Nummer erhöht.Quasi in einem Nebensatz fällt noch die Prognose einer weiteren grundlegenden Änderung, nämlich der Übergang zum kabellosen Aufladen. Die Art und Weise wird nicht beschrieben, möglich wäre aber eine Induktionsmethode ähnlich derjenigen der Apple Watch. Damit hätte der Lightning-Anschluss als notwendige Schnittstelle für die Stromzufuhr ausgedient und diente nur noch als Anlaufpunkt für Zubehör und die Verbindung zum Mac.Kein Wort verliert der Bericht über die Gerüchte, das iPhone 8 werde ein randloses Display auf der Vorderseite haben. Sehr wohl aber wiederholt die Quelle die bereits im August geäußerte Vermutung, das Plus-Modell könne über einen zum Rand hin gebogenen Bildschirm verfügen, ähnlich wie die »Edge«-Ausführung von Samsungs Flagship-Smartphone. Außerdem unterscheide sich das 5,5''-Modell noch in einem anderen Punkt von den beiden kleinen Geschwistern, nämlich bei der OLED-Technik im Display, welche unter anderem besonders tiefes Schwarz ermöglicht. Die kleineren Modelle kämen mit der gleichen Displaytechnologie wie das iPhone 7 daher. Außerdem legen die jüngsten Aussagen des Apple-Beobachters Kuo nahe, dass das verbindende Metall nur beim iPhone 8 Plus aus Edelstahl bestehe, ansonsten weiterhin aus Aluminium.Die Prognosen der Nikkei Asian Review stellt sie selbst als noch nicht endgültig dar. Noch befinde sich die Entwicklung in einem Stadium, in dem auch grundlegende Entscheidungen noch revidiert werden könnten und verweist auf das iPhone 7 Plus, das noch sechs Monate vor dem Marktstart mit einer einzelnen Kameralinse geplant gewesen sei.Weiterführende Links: