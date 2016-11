MacBook Pro mit Touch Bar: Apple wechselt kurzfristig Produzenten der OLED-Leiste

Apples neues MacBook Pro mit Touch Bar wurde vor wenigen Wochen vorgestellt und ist seitdem bestellbar. Bisher wurden noch keine Geräte an die Kunden ausgeliefert, jedoch dürfte es bald so weit sein. Eine der großen Neuerungen ist die OLED-Leiste, welche die Funktionstasten ersetzet. Der Marketingbegriff der Leiste lautet Touch Bar. Bei der Produktion der Touch Bar soll es zu Problemen gekommen sein, sodass Apple sich gezwungen sah, schon jetzt den Fertiger zu wechseln.Ursprünglich sollte ein nicht näher genannter Lieferant aus der Nähe von Singapur die Leisten liefern. Da dieser allerdings Probleme hat, ausreichende Stückzahlen in der gewünschten Qualität zu liefern, wurde die Serienproduktion der Geräte etwas verzögert.Da der Produzent offensichtlich noch immer nicht in großen Mengen liefern kann, wechselte Apple nun zu Wistron, einem großen Auftragshersteller, welcher in Taiwan beheimatet ist. Die Lieferzeit der MacBook Pro ist aktuell mit 4-5 Wochen sehr hoch, was an einer hohen Nachfrage liegen könnte. Allerdings kann es durchaus sein, dass nicht ausreichend OLED-Panels zur Verfügung stehen und Apple dadurch nicht genügend MacBook Pro herstellen kann.Weiterführende Links: