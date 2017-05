iTunes-Tipp: Videos trotz iTunes Extras direkt abspielen

Mac

Apple TV

iPad & iPhone

Fazit

Die iTunes Extras für einige Spielfilme im iTunes Store bieten erheblichen Mehrwert und stellen Download-Videos auf einer Stufe mit Blu-ray und DVD. In den Extras enthalten sind je nach Film unter anderem ein Director's Cut, Interviews, Kommentar des Regisseurs oder ein Blick hinter die Kulissen. Doch nicht immer möchte man sich intensiv mit einem Film beschäftigen und in so einem Fall ist der Zwangssprung in das Extra-Menü eher lästig. Es gibt aber Wege, um ohne Umwege direkt zum Hauptfilm zu gelangen.Wer auf althergebrachte Weise am Mac einen Spielfilm aus dem iTunes Store anschauen möchte, kann den Start der iTunes Extras beim Wiedergabestart durch Drücken der-Taste verhindern. Stattdessen wird dann gleich der Hauptfilm abgespielt.Im Fall des Apple TV 4 muss man darauf achten, welche Taste man auf der Siri Remote drückt. Bei Bestätigung der Wiedergabe über das Touchfeld erscheinen nämlich zunächst die Extras. Wenn unten links die kleinere Play-Taste gedrückt wird, startet hingegen der Hauptfilm direkt.Hier stellt sich eher selten ein Problem, denn standardmäßig wird nach wenigen Sekunden der Hauptfilm abgespielt. In der kurzen Zeitspanne dazwischen ist die Menüleiste zu sehen, über welche der Nutzer bei Bedarf zu den Extras springen kann.Es zeigt sich also, dass Apple je nach Plattform höchst unterschiedlich mit den iTunes Extras umgeht und ein einheitliches Konzept fehlt. Für Käufer von Spielfilmen mit iTunes Extras bedeutet dies unter Umständen, entweder das Extras-Menü zu erdulden oder mittels Taste zu überspringen. Eine Standardoption zum Überspringen der Extras bietet Apple in den Einstellungen leider nicht an.