iTunes Music Store: Vor 15 Jahren begann die Revolution

Der April des Jahres 2003 ging mit einer wegweisenden Ankündigung von Apple einher. Galt iTunes bereits als eines der beliebtesten Programme auf dem Mac, so wurde die Musik-Zentrale deutlich erweitert. Auf einem Presse-Event präsentierte Apple nämlich den hauseigenen Musikservice, der unter der Bezeichnung "iTunes Music Store" an den Start ging. Zunächst war der Dienst nur in den USA verfügbar. Auch das Sortiment gestaltete sich noch recht übersichtlich, weswegen Apple allwöchentlich bekannt gab, welche weiteren Musiker sich dem Angebot anschlossen. Der Masterplan hinter dem iTunes Music Store war allerdings nicht, hohe Gewinne mit dem Verkauf von Titeln à 99 Cent oder Alben à 9,99 Dollar zu erzielen. Stattdessen stellte sich der iTunes Music Store als Startschuss für den gewaltigen Erfolg des noch recht jungen iPods heraus.Komfortabler war es nie zuvor, Musik auf den iPod zu befördern. Ein Klick reichte, um Musik zu kaufen – und iTunes kümmerte sich dann darum, die Titel auf den Musikplayer zu übertragen. Zwar sorgte der Kopierschutz am Anfang für große Diskussionen, Apple musste diesen auf Drängen der Musikindustrie implementieren, dennoch überzeugte die reibungslose Bedienung rasch sehr viele Nutzer. Zudem war vom DRM ("Digital Rights Management") nichts zu spüren, übertrug man die Käufe nur auf den iPod oder brannte die Titel auf CD. Die Verkaufszahlen des iPods gingen sprunghaft in die Höhe, die Umsätze überholten sogar die Mac-Sparte. Das wichtigste Apple-Produkt wurde der iPod – und Apple landete den bis dato größten Kassenschlager der Musikgeschichte. Ohne den iTunes Music Store wäre dies sicherlich nicht möglich gewesen.Apple löste zudem einen neuen Musik-Boom aus. Der erklärte Konkurrent des iTunes Music Stores waren Tauschbörsen. Die Argumentation lautete, dass man mit dem Konzept "Bequem kaufen, moderate Preise bezahlen" viele Nutzer dazu bewegen könne, Musik wieder legal zu erwerben und nicht mehr über Tauschbörsen zu beziehen. Ein Vorzug des iTunes Music Stores war auch die einheitliche Tarifstruktur – drei Preisstufen für Titel kamen erst sechs Jahre später. Für jedes angebotene Lied galten die identischen Bedingungen. In anderen Download-Stores offenbarte sich oft ein wirres Durcheinander aus höchst unterschiedlichen Modellen: Manch Lied ließ sich fünfmal brennen, ein anderes dreimal, wieder ein anderes gar nicht, dazu unterschiedliche Preise.Aufzeichnung des Events, leider gibt es keine bessere Qualität