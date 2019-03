iPhone-Fotografie unter Wasser: Apple-Patent verspricht bessere Bilder

Herausforderungen des Unter-Wasser-Fotografierens

Mithilfe von Sensoren und Software zu besseren Unter-Wasser-Fotos

Die herausragende Kameraqualität zählt für viele iPhone-Nutzer zu den wichtigsten Features ihres Smartphones. Entsprechend preist Apple bei jeder iPhone-Präsentation die Mischung Hardware- und Software-Optimierungen, die für noch bessere Schnappschüsse beim iDevice sorgen sollen. Seitdem iPhones wasserdicht sind, kommt bei einigen Nutzern folglich immer mehr der Wunsch auf, auch unter Wasser ansprechende Fotos knipsen zu können.Ein neuveröffentlichtes Apple-Patent beschäftigt sich genau mit diesem Szenario. Demnach sollen iPhones in Zukunft automatisch erkennen, wenn ein Bild unter Wasser aufgenommen wird und zahlreiche Bildparameter automatisch an die visuelle Umgebung anpassen – dies würde optimale Fotoeinstellungen auch bei Tauchvorgängen garantieren.Da Smartphone-Kameras vorwiegend für die Verwendung in gut beleuchteten Umgebungen optimiert sind und oft schon selbst bei nur etwas schlechteren Lichtsituationen durchwachsene Ergebnisse produzieren, ist das Fotografieren unter Wasser bislang naturgemäß mit Qualitätseinbußen verbunden. Apple spricht im Patent von „unerwünschten Grüntönen bei der gesamten Farbdarstellung“. Das Unternehmen forscht daher an Möglichkeiten, den Herausforderungen des Unter-Wasser-Fotografierens mit innovativen Software- und Hardwareverbesserungen zu begegnen.iPhones sollen automatisch erkennen, wenn Nutzer den Foto-Auslöser unter Wasser betätigen und das Bilder über bestimmte Parameter an die besondere Visualität der Flüssigkeit anpassen. Das jeweilige iPhone könnte dazu etwa einen verbesserten Umgebungslichtsensor verwenden, um zu erkennen, wie viel Licht vom Wasser absorbiert wird und entsprechende Änderungen vornehmen. Auch Sensoren zur Erkennung von Tiefe, Druck und Orientierung ließen sich für Bildverbesserungen nutzen – etwa um die Trübheit bestimmter Gewässer besser einzuschätzen und technologisch auszugleichen, sodass eine möglichst gute Aufnahme entsteht.Nach der Umgebungsanalyse würde das iPhone die erhobenen Daten analysieren und dazu nutzen, die Belichtung und die Farbdarstellung auf dem jeweiligen Bild an das Unter-Wasser-Szenario anzupassen. Wie immer bei Apple-Patenten ist nicht sicher, wann beziehungsweise ob das Unternehmen die genannten Technologien überhaupt als iPhone-Feature auf den Markt bringt.