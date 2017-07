Zwei Jahre Apple Music - was seitdem passiert ist

Der Start ging in die Hose

Apple reagiert auf Kritik

Die weitere Entwicklung von Apple Music

Apple hatte den Trend von Kaufmusik hin zu Streaming etwas verschlafen und musste längere Zeit zusehen, wie die Absatzzahlen des einst so erfolgreichen iTunes Stores immer weiter zurückgingen. Das Interesse an online erworbener Musik, Apple galt mit dem iTunes Store als Wegbereiter dieser Distributionsform, flachte schon 2010 wesentlich ab, seit 2012 wanderten die Kunden scharenweise ab. Die neue Musikrevolution im Onlinebereich wurde diesmal nicht von Apple, sondern allen voran von Spotify getragen. Um nicht ein komplettes System aus der Traufe heben zu müssen, übernahm Apple im Jahr 2014 für drei Milliarden Dollar Beats Electronics samt Streaming-Dienst Beats Music. Etwas mehr als ein Jahr später war es dann so weit und Apple Music erschien.Vor genau zwei Jahren, am 30. Juni 2015, gab Apple den Startschuss für Apple Music und Millionen Mac- sowie iPhone- und iPad-Nutzer konnten mit den drei kostenlosen Testmonaten beginnen. Allerdings ging die Markteinführung bei weitem nicht reibungslos über die Bühne und sehr bald dominierten negative Kritiken. Dies war mehreren Ursachen geschuldet. Neben technischen Problemen im Hintergrund störten sich Nutzer vor allem an der völlig Apple-untypischen verworrenen Bedienung des Dienstes. Selbst einfache Funktionen waren hinter verschachtelten Menüs versteckt. Von einer reibungslosen Integration in das bisherige System konnte nicht die Rede sein. Zudem gab es große Verwirrung rund um die iCloud-Musikmediathek und den Kopierschutz von Apple Music.Apple-intern wurde sehr schnell klar, dass es so nicht weitergehen kann und dringend eine Version 2 des Dienstes benötigt wird. Beats-Mitgründer Jimmy Iovine fasste dies in die Worte, man habe beim ersten Versuch von Apple Music "zu schnell zu viel" umsetzen wollen, war zu ambitioniert, lernte aber aus diesen Fehlern. Apple vereinfachte daraufhin Bedienung und Navigation deutlich, bekam außerdem sämtliche technischen Schwierigkeiten in den Griff. iTunes 12.4 erschien im Sommer 2016 und beseitigte auf einen Schlag viele Kritikpunkte.Der verpatzte Start von Apple Music bescherte Spotify großen Zuwachs bei den Abonnentenzahlen. Apple hat dadurch sicherlich nicht wenige Nutzer dauerhaft an den Marktführer verloren. Allerdings sei die Menge der potenziellen Kunden so groß, dass man auch Zuwachs erreichen könne, ohne anderen Anbietern Nutzer abspenstig zu machen, wie Dienstechef Eddy Cue vor einer Weile angab. Zwei Jahre nach dem Start verfügt Apple Music inzwischen über rund 25 Millionen zahlende Kunden - weniger als die Hälfte dessen, was Spotify an Abonnenten aufweist, dennoch ein respektabler Wert. Die lautstarke Kritik der ersten Monate ist auf jeden Fall verstummt und Apple konzentriert sich darauf, das Angebot weiter auszubauen. Ein Weg sind dabei neben Radio und Streaming auch TV-Inhalte, wie beispielsweise Planet of the Apps oder Carpool Karaoke.