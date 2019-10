Vor 5 Jahren: Die MacWorld wird begraben, eine Messe-Ära endet

Erst klappte es auch ohne Apple

Eigene Events anstatt Pflichttermine einhalten

2003: PowerBook 12", PowerBook 17", Safari, AirPort Extreme

2004: iPod mini, XServe G5, GarageBand

2005: Mac mini, iPod shuffle, iWork

2006: Erster Intel-Mac

2007: iPhone, Apple TV

2008: MacBook Air, Time Capsule

2009: iLife und iWork '09, 17" MacBook Pro Unibody, iTunes ohne DRM

Wer schon sehr lange sämtliche Geschehnisse der Apple-Welt mitverfolgt, erinnert sich bestimmt noch an einen wichtigen Pflichttermin: Jeweils in der ersten oder zweiten Januarwoche öffnete einst die "MacWorld San Francisco" ihre Tore und läutete das Apple-Jahr ein. Apple veranstaltete stets eine Keynote und präsentierte wichtige Neuerungen, was so kurz nach dem Weihnachtsgeschäft ein marktweit eher unüblicher Termin war. Allerdings gab Apple vor ziemlich genau elf Jahren bekannt, in Zukunft keine Messen mehr zu besuchen und daher auch der MacWorld San Francisco (Kurz: "MWFS") den Rücken zu kehren. Im Januar 2009 fand die letzte MWSF mit einer Apple-Keynote statt, anschließend beendete Apple dieses Kapitel.Die Veranstalter der Messe wollten jedoch nicht aufgeben und zeigten sich zuversichtlich, auch ohne Apple als Zugpferd erfolgreich wirtschaften zu können. Am Anfang klappte dies sogar überraschend gut. Von den einst 40.000 Besuchern blieben noch rund 25.000 Teilnehmer übrig, was deutlich über den Erwartungen vieler Marktbeobachter lag. Allzu lang konnte sich die MacWorld, welche 2012 die Bezeichnung "Macworld/iWorld - The ultimate iFanEvent" erhielt, jedoch nicht halten. Vor genau fünf Jahren verkündete die IDG nämlich das Aus der traditionellen Veranstaltung. Nach 30 Jahren in Folge gab es daher seit 2015 keine MacWorld mehr.Apple veranstaltete zwar dennoch häufig ein Frühjahrsevent im März statt im Januar, musste sich jedoch keiner Zeitplanung mehr unterwerfen, die schon sehr lange im Voraus feststand. Selbiges gilt übrigens auch für das Herbst-Event: Vor noch längerer Zeit gab es regelmäßig die Apple Expo in Paris, von der sich das Unternehmen allerdings ebenfalls verabschiedete. Angesichts der enormen Reichweite, die Apple durch das verzweigte Händlernetz, die Internet-Angebote sowie umfassender Berichterstattung innehat, stellten sich Messen als nicht mehr relevant genug für Apple heraus.Zuletzt noch eine kleine Aufstellung der Produktvorstellungen von Apple auf einer MWSF: