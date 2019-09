Vor 5 Jahren: Das ist die iWatch/Apple Watch

Zu Anfang eher vage technische Angaben

Apple korrigiert Probleme rasch

In den beiden Jahren vor der Präsentation der Apple Watch, war bereits weitgehend klar, dass Apple mit Nachdruck an einer eigenen Smartwatch arbeitet. In der Gerüchteküche hieß jenes ominöse Gerät einhellig "iWatch". Dass sich Tim Cook während der Bühnenshow versprach und ebenfalls an einer Stelle "iWatch" anstatt "Apple Watch" sagte, legt nahe, dass selbige Bezeichnung auch Apple-intern lange Zeit verwendet wurde. Vor genau fünf Jahren, am 9. September 2014 war es dann endlich so weit und Apple erste neue Hardware-Produktkategorie seit der Einführung des iPads erblickte das Licht der Technikwelt. Zwar vergingen bis zur Markteinführung noch Monate, Design und Funktionsumfang waren jedoch enthüllt.Noch großes Rätselraten herrschte allerdings bezüglich genauer Details. Apple äußerte sich nicht, wie gut die Apple Watch gegen Wasser geschützt ist und auch die Akkulaufzeit blieb noch im Geheimen. Hat man sich heute daran gewöhnt, die Uhr alle ein bis zwei Tage aufladen zu müssen, so galt dieser Rhythmus im Herbst 2014 noch für undenkbar unkomfortabel – weswegen sich Apple vermutlich noch nicht mit genauen Angaben aus dem Fenster lehnen wollte. Auf der Keynote war lediglich von "nächtlichem Aufladen per Induktion" die Rede.Wie schon in unserem Anfang des Jahres erschienenen Artikel " Apple Watch – belächelt, verbessert, Marktführer " näher ausgeführt, erfolgte die Markteinführung möglicherweise ein bis zwei Jahre zu früh. Die Software-Teams hätten wohl mehr Zeit gebraucht, um an der anfangs noch stark eingeschränkten Funktionalität zu arbeiten. Dennoch gelang es Apple, sich ein weiteres Standbein aufzubauen. Nachdem die Verkaufszahlen zunächst deutlich niedriger als erwartet ausgefallen waren, änderte Apple die Zielrichtung, positionierte die Smartwatch stärker als Fitness- und Gesundheitsartikel und konnte damit den Geschmack vieler Nutzer treffen. Inzwischen erzielt die Apple Watch mehr Umsatz, als es der iPod in den besten Zeiten schaffte.