Vor 20 Jahren: Think different.

Viele Prominente - und ein von Jobs eingesprochener Clip

Das Ende der Kampagne und die Nachfolger

Ob "Think Different" nun grammatikalisch korrekt ist oder eigentlich "Think Differently" heißen müsste, ohne Zweifel handelt es sich um eine der erfolgreichsten Werbekampagnen in Apples Geschichte. Vor genau 20 Jahren hatte Steve Jobs den neuen Slogan verkündet und zum Leitmotiv des stark angeschlagenen Konzerns gemacht, der in den 90er Jahren dem Abgrund immer näher gekommen war und sogar kurz vor der Pleite stand. Die Werbekampagne rund um "Think Different" stammt von der Werbeagentur TBWA Chiat/Day, die bis zum Jahr 1985 schon einmal für Apple Kampagnen entwarf, darunter den ikonischen 1984-Spot zum Super Bowl. Im folgenden Video erläutert Steve Jobs die Gedanken dahinter, "different" zu sein und zu denken.Die gesamte Kampagne wahr mehrschichtig angelegt. So führte Apple das "Think Different" fortan sehr prominent mit sich herum, veröffentlichte gleichzeitig aber auch eine Vielzahl an Anzeigen. Auf den Plakaten sowie in Zeitschriften gezeigten, ganzseitigen Schaltungen waren namhafte Persönlichkeiten zu sehen, ergänzt nur um ein Apple-Logo und den Slogan. Produktwerbung fehlte gänzlich, es handelte sich vollständig um eine Branding-Kampagne, die Apples Ruf als Querdenker, Revolutionär und Underdog vermitteln sollte.Zu den gezeigten Prominenten zählten unter anderem Alfred Hitchcock, Pablo Picasso, Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Joan Baez, Frank Sinatra oder Jim Henson. Angefertigt aber nicht gezeigt wurden Plakate von Bob Dylan (Lizenzprobleme), dem Dalai Lama (Lizenzen sowie politisch sensibler Natur) sowie das "Directors Set", bestehend aus Charlie Chaplin, Francis Ford Coppola, Orson Welles, Frank Capra und John Huston. Als dritte Komponente gab es einen Werbeclip namens "Here's to the Crazy Ones". Von diesem existierten zwei Versionen. Eine hatte Steve Jobs persönlich eingesprochen, war mit dem Ergebnis aber unzufrieden. Zum Einsatz kam stattdessen die von Richard Dreyfuss vertonte Variante. Der Text des Videos war übrigens lange Zeit im Icon von TextEdit versteckt, bis sich das Design mit Yosemite änderte.Erst im Jahr 2002 nahm Apple dann Abschied von "Think Different" und schaltete keine Kampagnen mehr mit dem Slogan. Der Nachfolger von "Think Different" war ab 2002 die Switch-Kampagne, in der vom erfolgreichen Umstieg auf einen Mac erzählt wurde. Zwischen 2006 und 2009 ließ Apple über 100 Episoden der "Get a Mac"-Reihe produzieren.