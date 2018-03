Vor 10 Jahren: Start frei für iPhone-Apps!

Die erste iPhone-Generation war ohne Zweifel eine Revolution. Das Konzept von Multitouch-Bedienung ohne physikalische Tastatur wurde zwar von mancher Seite am Anfang belächelt, setzte sich aber in Windeseile flächendeckend durch. Es dauerte nicht lange, bis der gesamte Smartphonemarkt dem Beispiel des iPhones folgte. Allerdings verging noch mehr als ein Jahr, bis das iPhone tatsächlich die Flügel spreizen und das komplette Potenzial nutzen konnte. Steve Jobs weigerte sich am Anfang beharrlich , Drittanbieter-Apps zuzulassen. Sein Argument war, er wolle nicht die Plattform durch Software aus unkontrollierbaren Quellen kontaminieren.Zur Enttäuschung der Entwicklergemeinde lautete der Ansatz zunächst, auf (technisch bedingt extrem eingeschränkte) Web-Apps anstatt native Software zu setzen. Rückwirkend lässt sich wohl sehr sicher sagen: Die iPhone-Revolution wäre damit ausgeblieben. Erst die Öffnung des iPhones für Entwickler und die damit einhergehende Software-Vielfalt machte aus dem iPhone das, was es heute ist. Nicht umsonst prägte Apples Werbekampagne den Slogan "There's an app for that" - die Stärke der Plattform war bald bedingt durch die Vielfalt an Drittanbieter-Apps.Vor genau zehn Jahren, am 8. März 2008, lud Apple zu einem Presse-Event ein und stellte das iPhone SDK vor. Gleichzeitig verkündete Apple, wie man die befürchtete "Kontamination" verhindern wolle: Apple behält die komplette Kontrolle darüber, welche Apps es geben darf, denn der einzige offizielle Distributionsweg sollte der im Juni 2008 gestartete App Store werden. Jobs' größte Sorge waren nämlich weniger die Apps an sich, sondern Schadsoftware wie Viren und Trojaner.Mit dem Konzept des App Stores und der strikten Abschottung des Systems ließ sich dieses Argument aber entkräften. Natürlich gelangte in den knapp 10 Jahren des App Stores trotzdem auch eine unüberschaubare Masse an Schrott ins Online-Sortiment, allerdings hatte Apple nie denselben Kampf gegen Malware zu führen, wie es im Android-Markt der Fall war.