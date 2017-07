Eine kurze Geschichte des iPods - und alle iPod-Events als Aufzeichnung

2001 - eine neue Ära beginnt

2003 - Der Erfolg setzt ein

2004 - iPod mini

2005 - iPod shuffle

2005 - iPod nano

2007 - iPod touch

Da Apple gestern den iPod nano und den iPod shuffle aus dem Sortiment gestrichen hat, gibt es nur noch ein letztes verbleibendes iPod-Modell. Alle Baureihen mit Ausnahme des iPod touch mussten nach und nach von Bord gehen. Wer schon lange in der Apple-Welt unterwegs ist, beobachtet das Aus der alten iPods sicherlich auch mit einem weinenden Auge - war es doch das Produkt, mit dem Apple zu einem sagenhaften Comeback ansetzen konnte. Wir erzählen im Folgenden kurz und knapp die Geschichte des iPods - von der Einführung bis hin zum Untergang.Verglichen mit der Einführung des ersten iPhones verlief die Präsentation des iPods eher ruhig. Auf kleiner Bühne zeigte Steve Jobs, wie es momentan auf dem Musikmarkt aussieht und wie viele mittelmäßige Lösungen sich tummeln. "Portable Music", so Jobs, unterteile sich in viele verschiedene Bereiche, die alle auf verschiedene Arten nicht gut funktionieren. Apples Ziel war, mit einer ganz neuen Herangehensweise anzutreten. Zunächst wurde der iPod aber von vielen Seiten als extrem teures Spielzeug belächelt - und auch die Publikumsreaktion auf dem Special Event fiel verhalten aus.iTunes Music Store und iPod ergänzten sich optimal. Die Bedeutung des iPods stieg enorm an und die Verkaufszahlen legten zu. Gleichzeitig war zu beobachten, dass dem Mac mehr Kundeninteresse zuteil wurde, denn die vielen Meldungen rund um den iPod brachten Apple insgesamt wieder stärker ins Gespräch. Im Jahr 2003 hatte Apple bereits die dritte Generation des iPods auf den Markt gebracht und schon eine Million Geräte verkauftDie erste ganz neue Baureihe erschien im Januar 2004. Apple präsentierte den kleinen Bruder des iPods und nannte ihn iPod mini. Trotz des hohen Preises war die Nachfrage so hoch, dass Apple monatelang mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte und erst im Sommer mit dem internationalen Verkauf begann.Laut Steve Jobs war die Shuffle-Funktion so beliebt, dass man einen hauptsächlich auf Zufallswiedergabe setzenden iPod entwickelte. Der iPod shuffle wies kein Display auf und erschien zunächst mit bis zu einem GB Speicherplatz - übrigens erstmals Flash-Speicher und keine Mini-Festplatte wie im großen iPod sowie iPod mini.Eine weitere Baureihe erschien - der iPod nano löste den iPod mini ab. Gleichzeitig stellte Apple den iPod photo außer Dienst, da nun alle iPods über ein Farbdisplay verfügen und die Serie daher kein Alleinstellungsmerkmal mehr hatte. Längst war Apple vom Computer-Hersteller zum iPod-Hersteller geworden und die Umsätze mit dem Musikplayer übertrafen die Mac-Umsätze. "Apple vernachlässigt den Mac und kümmert sich nur noch um den iPod" war damals ein sehr oft in Foren zu lesender Kritikpunkt.Das iPod-Lineup war mit der Einführung des iPod touch komplett. In den Folgejahren gab es zwar regelmäßig überarbeitete Modelle, jedoch keine zusätzlichen Baureihen mehr. Ohnehin ließ sich an den Verkaufszahlen ablesen, dass die Ära des iPods nun dem Ende entgegen geht. Apple hatte das iPhone unter anderem auch deswegen entwickelt, da man die Musikfähigkeiten von Mobiltelefonen als wesentliche Gefahr für den iPod ansah. Wenn jedes Mobilgerät Musik wiedergeben kann, bedarf es keines iPods mehr, so die richtige Einschätzung. Mit dem Erfolg des iPhones kollabierten die iPod-Verkäufe. 2014 verschwand der iPod classic aus dem Sortiment, in dieser Woche nun auch iPod touch und iPod shuffle. Der iPod touch hat auch deswegen noch Relevanz, da er sowohl an den App Store als auch Apple Music angeschlossen ist - was bei den anderen Modell nicht der Fall war.