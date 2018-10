Die Hölle ist zugefroren: 15 Jahre iTunes für Windows

Das war der iTunes Music Store unter iTunes für Windows Das war der iTunes Music Store unter iTunes für Windows

Im April des Jahres 2003 stellte Apple den iTunes Music Store vor und revolutionierte die Musikwelt. Wirklich einträglich waren aber nicht die Musikverkäufe, lange Zeit machte Apple damit eher Verlust, sondern die wachsende Attraktivität des iPods. Erst mit den rasant steigenden Downloadzahlen im iTunes Store setzte auch der iPod zum Höhenflug an und sollte sogar den Mac-Umsatz überholen. Dafür verantwortlich zeichnete sich aber noch eine weitere Entscheidung, die Steve Jobs mit den Worten "Die Hölle ist zugefroren" kommentierte: Apples Musiksoftware iTunes erschien erstmals in einer Windows-Version. Es handle sich dabei um die beste Windows-Software aller Zeiten, so Steve Jobs während der Bühnenpräsentation.Apples Entwickler hatten sich ins Zeug gelegt, um iTunes für Windows denselben Anstrich wie der Mac-Version zu verleihen. Auf den ersten Blick konnte man tatsächlich kaum einen Unterschied erkennen, sieht man einmal von der unterschiedlich funktionierenden Menüleiste ab. iTunes für Windows 2000 und Windows XP eröffnete Apple mit einem Schlag einen riesigen neuen Markt – und zwar einen, der größer war, als Cupertinos bisheriger Einzugsbereich. Nicht nur die Verkaufszahlen im iTunes Store schossen in die Höhe und machten Apple zu einem der wichtigsten Unternehmen im Musikmarkt, auch der iPod profitierte wie erwähnt immens.Das Apple-Event am 16. Oktober 2003 fand im Moscone Center zu San Francisco statt – damals die größte Veranstaltungshalle der Umgebung, die Apple finden konnte. Anders als sonstige spektakuläre Neuerungen bezeichnete Jobs die Windows-Version von iTunes übrigens nicht als "One more thing...", sondern als "One more feature...". Der Schritt war insofern bemerkenswert, als dass es sich bei der Apple-Welt damals um eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft handelte – und Apple auch sehr mit der Abgrenzung zur Windows-Welt kokettierte.15 Jahre später hat sich wenig daran geändert, dass Windows-iTunes der Mac-Version in fast nichts nachsteht. Apple blieb der 2003 getroffenen Aussage treu, es handle sich "um das komplette Ding" und nicht nur um eine abgespeckte, funktionsreduzierte Variante. Apple Music gibt es natürlich ebenfalls nicht nur für den Mac sowie das iPhone, sondern auch für Windows und Android. Im Musikmarkt kennt Apple jene Grenzen nicht, die man ansonsten weitgehend strikt einhält.