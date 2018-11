Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Hier stehen die Regeln

Zwei Browser bringen eine Unmenge an Funktionen mit: Für Social-Media-Plattformen und für alle anderen Seiten, Archive und Sync-Dienste. Weitere Tools eignen sich, um Ideen zu visualisieren oder Ortverläufe nachzuverfolgen. Als Exoten haben es eine App für Katzen-Besitzer, für Therapie-Unterstützung und zur zahnkundlichen Beratung in die Liste geschafft.Von Science-Fiction-Action über ein Drama von türkischen Mädchen in einem Dorf bis hin zur geballten Zauberkraft Harry Potters spannt sich der Bogen unserer Filmauswahl.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Der schnelle und kleine Browser tritt an, der beste seiner Art auf der Plattform zu werden. Dazu bringt er Ebook- und Dekompressionstools sowie Sync-Fähigkeiten mit.statt 99,99 Euro (ab iOS 8)Mithilfe von hochauflösenden Fotos und Animationen können Zahnarzt-Mitarbeiter den Patienten effektiver und interaktiv beraten.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Mit der iCouch hat man die Kognitive Verhaltenstherapie immer dabei. Die App soll dabei helfen, Gedankenmuster zu erkennen und seine Reaktionen darauf zu verändern.statt 1,99 Euro (ab iOS 8)Impfungen, Entwurmung und Medikamentengabe können Katzenbesitzer bequem über die App koordinieren – auch für mehrere Vierbeiner.statt 6,99 Euro (ab iOS 8)Als Anführer eines beliebigen Landes stellt sich der Spieler den Staatsproblemen – auch auf militärische, diplomatische und ökonomische Art.statt 10,99 Euro (ab iOS 8)20 Social-Media-Plattformen kann man mit diesem Browser parallel ansteuern – ohne die App wechseln zu müssen.statt 1,09 Euro (ab iOS 11)Visits nimmt den Ortsverlauf samt Zeitleiste auf, dabei lassen sich Lokalitäten auch löschen oder von der Aufnahme ausnehmen.statt 5,49 Euro (ab iOS 10)Schütteln statt Schlummern lautet das Prinzip dieses Weckers – Intensität und Alarmtöne lassen sich dabei einstellen.statt 1,29 Euro (ab macOS 10.9)Die App wird zwar nicht mehr weiterentwickelt, kann aber immer noch hervorragend Objekten in Fotos verschiedene Farben zuweisen.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.6)Eine LaTex-Formel auf dem Mac zu erstellen, gelingt einfach und effizient mit dem Equation Editor.statt 19,99 Euro (ab macOS 10.11)Das Tool ist bestens geeignet, um Brainstorming- und Mind-Mapping-Prozesse zu visualisieren. Dropbox und iCloud Drive unterstützt es neben dem OPML-Format.statt 29,99 Euro (ab macOS 10.13.4)Im neuen Teil der preisgekrönten Adventure-Reihe führt der Spieler die 16-Jährige Chloe durch ein aufregendes Familiengeheimnis ihrer Freundin Rachel.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Science Fiction Action mit Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine. Regisseur: Alfonso CuarónRotten Tomatoes: 92%, Metacritic: 84Der desillusionierte ehemalige Aktivist Theo (Owen) und seine Ex-Frau sollen die Zukunft des von Terroristen und Nuklearkriegen verwüsteten Planeten sichern.statt 16,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Horror mit Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds. Regisseur: John KrasinskiRotten Tomatoes: 95%, Metacritic: 82Eine vierköpfige Familie muss in Stille leben, weil mysteriöse Kreaturen, die nach Gehör jagen, ihr Leben in Gefahr bringen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Komödie mit Nicole Kidman, Christopher Walken und Jason Bateman. Regisseur: Jason Bateman.Rotten Tomatoes: 81%, Metacritic: 67Die Kinder suchen ihre Künstler-Eltern und finden sich auf einer Reise durch ihre aberwitzige Vergangenheit wieder.statt 9,99 Euro ( Leihe: 1,99 Euro Thriller mit Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich. Regisseur: Pablo TraperoRotten Tomatoes: 88%, Metacritic: 73Im Argentinien der 80er führt Patriarch Arquimedes Puccio seine Familie mit harter Hand, die mit Kidnapping, Lösegelderpressung und Mord ihren Lebensunterhalt bestreitet.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Drama mit Günes Nezihe Sensoy, Doga Zyenep Doguslu, Elit Iscan. Regisseur: Deniz Gamze Ergüven.Rotten Tomatoes: 97%, Metacritic: 83Lale und ihre vier Schwestern tollen in der Türkei mit ein paar Jungs herum und lösen dabei einen Skandal mit harten Folgen aus. Doch die Mädchen beginnen sich, zu wehren.statt 5,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Abenteuer mit Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman. Regisseur: David YatesRotten Tomatoes: 77%, Metacritic: 71Alle Harry-Potter-Teile sind zur Zeit im Angebot. In diesem ist Lord Voldemort zurückgekehrt, doch das Zaubereiministerium versucht das geheim zu halten.Auch im Angebot:statt 34,99 Euro.