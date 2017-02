macOS 10.12.4, iOS 10.3 und watchOS 3.2 - die vierte Beta

macOS Sierra 10.12.4

iOS 10.3 mit Apple File System - und drohendem App-Aus

tvOS und watchOS

Vermutlich noch im März wird Apple den nächsten großen Update-Reigen freigeben und alle vier Betriebssysteme aktualisieren - also macOS Sierra, iOS 10, tvOS 10 und watchOS 3. Dass Apple nun bei neuen Betaversionen auf einen Wochentakt umgeschaltet hat, spricht für eine nahende Veröffentlichung. Beta 1 und 2 blieben jeweils zwei Wochen lang aktuell, Beta 3 hingegen nur sieben Tage. Ab sofort liegen für Entwickler die vierten Betaversionen vor. Die größeren Neuerungen wurden bereits bekannt, Apple nahm bei den neuerlichen Builds nur noch kleinere Anpassungen vor. Im Folgenden eine Zusammenfassung der bekannten Änderungen.Wer die veränderte Farbdarstellung namens "Night Shift" unter iOS mag, wird sich auf macOS Sierra freuen. Erstmals verfügt nämlich auch das Mac-Betriebssystem über die Möglichkeit, automatisch oder manuell auf wärmere Farben umzustellen. Studien zufolge soll sich dies positiv auf den Schlaf auswirken, denn die kalten Farben moderner LED-Displays können das Schlafverhalten beeinträchtigen. Weitere Verbesserungen betreffen ein aktualisiertes PDFKit zu besseren Einbindung von PDFs in Programmen. Außerdem unterstützt der Mac App Store fortan die Touch Bar des neuen MacBook Pro.Ein Dreivierteljahr nach der Vorstellung kommt erstmals das neue Apple File System zum Einsatz. Das zur WWDC 2016 noch als sehr experimentelles Dateisystem vorgestellte "APFS" ist Apples Ansicht nach nun reif für den Markt und bisherigen Beta-Rückmeldungen zufolge trifft diese Einschätzung zu. Eine Beschreibung des Apple File System finden Sie in diesem Artikel: Für viele ältere, seit langem nicht mehr gepflegte iOS-Apps steht das Ende bevor. Zwar lassen sich 32-Bit-Apps noch ausführen, Apple macht aber unmissverständlich klar, dass damit bald Schluss ist. iOS 10 warnte den Nutzer bereits, wenn 32-Bit-Apps gestartet werden ("Die App kann dein iPhone verlangsamen"). Seit iOS 10.3 Beta lautet die drastischere Ansage, die App funktioniere mit zukünftigen Versionen nicht mehr. Mit der letzten Beta fügte Apple weitere Erklärungen hinzu, mit dem heute erschienenen Build auch eine Auflistung, welche Apps einem zukünftigen iOS-Update zum Opfer fallen.Bis auf den Theater-Modus erhält watchOS keine sichtbaren Neuerungen. Der Modus ermöglicht es, der Uhr mit einem Tap zu verbieten, das Display bei Armbewegung zu aktivieren. Zuvor musste man dazu in die Systemeinstellungen wechseln. Weiterhin unbekannt ist, ob watchOS 3.2 ebenfalls bereits die Umstellung auf das Apple File System markiert. Im Gegensatz zu tvOS 10.2, bei dem seit der letzten Beta APFS in der Liste der Änderungen zu finden ist, schweigt Apple noch zu watchOS 3.2.