iTunes-Tipp: lokale Playlists in eigenem Fenster öffnen

Sie befinden sich in der Musik-Sektion von iTunes unter dem Reiter Mediathek (Ihre lokalen Dateien).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Playlist.

Im Aufklappmenü ist die neue Option »In neuem Fenster öffnen« verfügbar.

Zu den Zeiten, als iTunes noch nichts weiter als ein Mac-Programm zum Abspielen von Musikdateien war, gehörte es zu den Grundfunktionen, unterschiedliche Wiedergabelisten in verschiedenen Fenstern anzuzeigen. Im Laufe der iTunes-Evolution fiel diese Möglichkeit weg, denn Apple setzte auf das strikte Ein-Fenster-Prinzip für das inzwischen zur umfassenden Medienzentrale erweiterten iTunes.Mit dem am Dienstagabend freigegebenen Update auf Version 12.6 durchbricht Apple dieses Prinzip allerdings wieder, wahrscheinlich auf vielfache Nachfrage hin. Wer das Programm also immer noch als Player für lokale Musikdateien verwendet, kann Playlists wieder in separaten Fenstern anzeigen lassen. Die Funktion ist sehr einfach anzuwenden:Das eigene Playlist-Fenster ist äußerst aufgeräumt. Keine Navigation oder Reiter, lediglich die einzelnen Titel mitsamt Cover unterhalb des Playlist-Namens. Die Musiksteuerung erfolgt entweder weiterhin über das Hauptfenster oder innerhalb des Musikcovers, in dem die Wiedergabe angehalten oder fortgesetzt werden kann. Die einzigen Optionen im Fenster sind in der oberen rechten Ecke: ein Knopf zur zufälligen Wiedergabe und ein Aufklappmenü für Aktionen mit dem ausgewählten Titel. Ersterer sollte nicht mit dem früher bekannten Umschalter von Zufälliger oder Sortierter Wiedergabe verwechselt werden.Ganz ausgereift ist die Funktion indes noch nicht. So ist es beispielsweise zwar möglich, auch aus dem Playlist-Fenster in den Mini-Player zu wechseln, die Rückkehr führt aber dann nicht zur Playlist, sondern wie früher zum Hauptfenster. Solche kleinen Fehler wird Apple sicherlich in kommenden Wartungs-Updates beheben.Das Öffnen eines eigenen Fenster funktioniert ausschließlich bei lokaler Musik, nicht etwa beim Streamingdienst Apple Music. Es ist auch nur bei Wiedergabelisten möglich, nicht bei einzelnen Musikalben (es sei denn natürlich, man hat auch diese als Playlist organisiert).Die Verfügbarkeit des neuen Mehr-Fenster-Modus erlaubt dem Nutzer, parallel die Kontrolle über die abgespielte lokale Musik zu behalten und durch das riesige sonstige iTunes-Angebot zu surfen, beispielsweise den iOS App Store.