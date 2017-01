iOS 10.3 Beta 1 erschienen - Find My AirPods

Nicht nur von macOS Sierra 10.12.4 hat Apple am heutigen Abend die erste Betaversion veröffentlicht, auch von iOS 10.3 gibt es ab sofort den ersten Entwicklerbuild. Eine der wesentlichen Neuerungen richtet sich an Besitzer der kabellosen AirPods. Wer seine Ohrhörer nämlich verlegt hat, kann fortan einfach das iPhone um Hilfe bitten. "Find My AirPods" heißt jene Ortungsfunktion, die einem hoffentlich den Neukauf erspart. Man erinnere sich: Erst vor zwei Wochen flog eine App aus dem Store, die selbige Funktionalität versprach und ebenfalls bei der Suche nach den AirPods behilflich sein wollte. In der Erklärung hieß es damals, das "grundsätzliche Konzept der Anwendung sei unpassend für den App Store". Damit folgt Apple der langjährigen Produktpolitik, keine Apps zu dulden, die Systemfunktionen nachbilden - in diesem Fall allerdings solche, die es noch gar nicht gab. Allerdings war die genannte Drittanbieter-App auch nicht sonderlich zuverlässig, was hoffentlich bei Apples Implementierung anders wird.Auch einige andere Anpassungen in iOS 10.3 fielen bereits auf. So erweiterte Apple die Unterstützung von HomeKit-Zubehör. Wie unter macOS 10.12.4 kann Siri ebenfalls Cricket-begeisterten Nutzern wichtige Fragen beantworten und bezieht die Informationen von der Indian Premier League sowie dem International Cricket Council. In den Systemeinstellungen lässt sich ein weiterer Punkt namens "User Security" finden. Die Podcast-App verfügt mit iOS 10.3 ebenfalls über ein Widget, dessen Design exakt dem von Apple Music entspricht. Safari unterstützt zudem den Modus "Reduzierte Bewegungseffekte" für Web-Apps.Zum aktuellen Zeitpunkt haben nur registrierte Entwickler Zugriff auf iOS 10.3, eine Version für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms folgt vermutlich innerhalb weniger Tage. Wenn Apple dem sonst üblichen Testzyklus folgt, erscheint die finale Version von iOS 10.3 vermutlich im März oder im April. iOS 10.3 Beta 1 gibt es wie üblich für iPhone, iPad und iPod touch.