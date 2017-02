Zwang Apple widerrechtlich zum iOS-Update? Sammelklage thematisiert die Frage

2012: Apple wollte Gebühren sparen

2013: FaceTime wird für Apple günstiger

2014: FaceTime unter iOS 6 versagt

Interne Schreiben dokumentieren den Sachverhalt

Hatte Apple damals Nutzer durch unlautere Methoden dazu gezwungen, von iOS 6 auf iOS 7 umzusteigen? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich eine Sammelklage . Angeblich machte Apple FaceTime unter iOS 6 funktionslos, um Anwendern gar keine andere Wahl zu lassen. Der Vorwurf: Apple ließ ein Zertifikat bewusst früher auslaufen, verhinderte so die Nutzung von FaceTime auf alten Systemen, schob den Ausfall dann aber auf einen nicht näher erläuterten Fehler. Um zu verstehen, auf welche Tatsachen der Konflikt beruht, sind einige Hintergründe erforderlich - denn tatsächlich war es kein technischer Fehler, sondern eine Entscheidung.Als FaceTime auf den Markt kam, nutzte Apple zwei verschiedene Arten der Datenübertragung. Dies war zum einen Peer to Peer, zum anderen ein Übermittlungsverfahren über Server von Akamai. Zunächst mussten nur rund fünf bis zehn Prozent der FaceTime-Gespräche über Akamai abgewickelt werden. Allerdings verlor Apple im Jahr 2012 einen wichtigen Patentrechtprozess gegen VirnetX, weswegen komplett auf die Akamai-Lösung gewechselt werden musste. Nun liegt es aber in der Natur der Sache, dass Akamai als CDN (Content Delivery Network) jegliche Nutzung in Rechnung stellt - und die Gebühren für Apple schossen daher in die Höhe. Allein zwischen April und September 2013 musste Apple für FaceTime über 50 Millionen Dollar an Akamai entrichten.Apple suchte daher nach Wegen, um die explodierenden Gebühren zu reduzieren. Die Lösung war eine neue Technologie zur Übertragung, erneut Peer-to-Peer-basierend, allerdings ohne patentrechtliche Verstöße. Unter iOS 7 erfolgte die Umstellung auf aktualisierte Verfahren. Problematisch war allerdings, dass iOS 6 diese Methode nicht unterstütze. Im April 2014 kamen dann massenhaft Nutzerbeschwerden auf, FaceTime funktioniere nicht mehr.In einem Support-Dokument erklärte Apple, dass am 16. April 2014 ein Zertifikat ausgelaufen sei. Wer keine FaceTime-Anrufe mehr starten könne, habe aber eine einfache Möglichkeit, die Funktionalität wiederherzustellen: Das Update auf iOS 7. Was normalerweise kein Problem ist, denn der überwiegende Anteil der iOS-Nutzer wechselt nun einmal sehr schnell auf die jeweils aktuelle iOS-Version, hatte aber noch einen Nebeneffekt. Nicht alle iOS-Geräte unterstützten iOS 7, außerdem kam es bei iPhone 4 und 4s zu teils erheblichen Performance-Problemen. Laut Klageschrift fügte Apple diesen Kunden daher Schaden zu.Den Klägern liegen einige interne E-Mails zum Sachverhalt vor. Darin heißt es im Wortlaut "We broke iOS 6, and the only way to get FaceTime working again is to upgrade to iOS 7." - Mit iOS 6 funktioniert es nicht mehr, der Umstieg auf iOS 7 ist daher unvermeidbar. Ob es sich allerdings um eine willentliche und vorgezogene Abschaltung handelte, geht daraus nicht bevor, denn "we broke" muss nicht zwangsläufig "bewusst kaputt gemacht" bedeuten. Sicherlich hatte Apple kein Interesse daran, die hohen Gebühren für Datentransfer aufrecht zu erhalten - und auch die Kommunikationspolitik war hierzu nicht ehrlich - dennoch muss erst noch geklärt werden, ob sich Apple tatsächlich in irgendeiner Form widerrechtlicher Methoden bediente.