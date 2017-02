Wireless CarPlay ist endlich auf dem Markt

Für eine nahtlose Verbindung zwischen iPhone und dem Bordcomputer eines PKW gibt es eine Apple-Software namens CarPlay. Sie bringt diejenigen Apps, welche während des Fahrens relevant sein können, auf das Borddisplay und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Kontrollen an den Armaturen darauf zugreifen können. Doch sowohl die - inzwischen zahlreichen - Neuwagen mit dieser Software als auch Aftermarket-Lösungen zum Nachrüsten benötigen eine USB-Verbindung zwischen Smartphone und Auto.Die deutlich bequemere Variante heißt »Wireless CarPlay« und wurde von Apple vor etwa eineinhalb Jahren im Gefolge von iOS 9 vorgestellt. Doch genau wie nach der Einführung von CarPlay Jahre vergingen, bis die Implementierung richtig ins Laufen kam, so benötigten die Auto- und Zulieferindustrie auch hier wieder einige Zeit, um von der neuen Möglichkeit Gebrauch zu machen.In diesem Monat war es schließlich so weit, die erste »erfolgreiche gewerbliche Umsetzung« von Wireless CarPlay ist gelungen. Das verkündete Harman, seines Zeichens Hersteller von Autozubehör und inzwischen von Apple-Konkurrent Samsung aufgekauft (MTN berichtete: ). In dem von Harman entwickelten Infotainment-System ist aktiviertes Bluetooth und WLAN notwendig, um die kabellose Verbindung von iPhone und Bordcomputer durchzusetzen. Das Harman-System erlebte sein Debut bei einem »deutschen Luxus-Autohersteller« - gemeint ist natürlich BMW. Die neue 5er Limousine ist seit einigen Tagen auf dem Markt und als erster Neuwagen mit Wireless CarPlay ausgerüstet.Der Startschuss für die kabellose iPhone-Integration ist damit gefallen, denn Harman könnte auch andere Geschäftspartnern wie VW, Mercedes oder Audi mit dem System versorgen. Im Januar hatte außerdem Alpine bereits das erste Nachrüstset angekündigt, welches ebenfalls Wireless CarPlay unterstützt. Das iLX-107 soll ebenfalls noch in diesem Monat auf den Markt kommen. Der Preis soll 900 US-Dollar betragen, über Preis und Verfügbarkeit hierzulande gibt es noch keine Informationen.Weiterführende Links: