Warum die iPhone-Verkäufe bald explodieren - laut Marktforschern

Super Cycle voraus?

Alternde Hardware

Das abgelaufene Quartal

Noch vor einem Jahr wäre die Meldung über positive Prognosen zur Entwicklung der iPhone-Verkaufszahlen Alltag gewesen. Seitdem das Smartphone vor neuneinhalb Jahren auf den Markt kam, konnte Apple regelmäßig neue Rekorde feiern und stets das Ergebnis des Vorjahres übertreffen. 2016 kann allerdings bislang als Jahr der Ernüchterung bezeichnet werden - wenngleich es sich dabei um Klagen auf sehr hohem Niveau handelt. Erstmals dominierten nämlich Rückgänge der Zahlen die Meldungen und die extrem erfolgsverwöhnte Apple-Welt musste sich mit der Tatsache befassen, dass auch Apple vor den Grenzen des Wachstums nicht gefeit ist. Die Einschätzungen für 2017 fallen allerdings sehr positiv aus.Während Gartner kürzlich gesundes Wachstum prognostizierte, lehnt sich ein anderer Marktforscher viel weiter aus dem Fenster. Die Rede ist von einem wahren Boom sowie dem "iPhone Super Cycle". Das iPhone 10, wobei 10 nicht für die erwartete Modellbezeichnung, sondern das zehnte Jahr steht, werde Apple neue Rekordverkäufe einbringen. Dafür verantwortlich sei die aktuelle Marktsituation. Apple sitze auf einem "Pulverfass alternder iPhones in Nutzerhänden" - so die Umschreibung der Erkenntnis, wie viele Nutzer etwas ältere Hardware einsetzen und auf große Produktneuerungen warten.Die gewaltige Menge bestehender iOS-Geräte positioniere Apple bestens dafür, mit dem Nachfolger des iPhone 7 einen Kassenschlager zu landen. 43 Prozent der aktiv verwendeten Geräte werden im nächsten Sommer das Alter von zwei Jahren überschreiten, so Timothy Arcuri von BMO Capital Markets. Da die meisten Mobilfunkanbieter auf Verträge mit einer Laufzeit von 24 Monaten setzen, ist die Anzahl potenzieller Kunden dann höher denn je. Eine wahre Verkaufslawine könne dies auslösen, so die optimistische Einschätzung.Ganz anders sieht es wohl im abgelaufenen Quartal aus, dessen Ergebnisse Apple am heutigen Abend verkündet. Apple selbst warnte bereits vor einem Umsatz- und Gewinnrückgang, der weniger Nachfrage nach dem iPhone geschuldet ist. Für das laufende Quartal fallen die Einschätzungen der Marktbeobachter wieder positiver aus - vor allem Samsungs Note-Debakel spielte Apple stark in die Karten.