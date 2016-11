Vivaldi-Browser 1.5 mit Chromecast-Unterstützung, Notizen mit Screenshot & Hue-Anbindung

Der von ehemaligen Opera-Entwicklern ins Leben gerufene Web-Browser Vivaldi liegt seit einigen Tagen in Version 1.5 vor. Der Browser basiert auf der Blink-Engine von Chrome ist damit bei Web-Standards auf dem aktuellen Stand. Er soll wie das ursprüngliche Opera (bis Version 12) möglichst viele nützliche Funktionen im Umgang mit dem Web bieten, wovon nach wie vor allerdings nur ein begrenzter Teil umgesetzt wurde. Bereits enthalten ist eine flexible Tab-Verwaltung mit Rand-Einblendung, Maus-Gesten, ein Reader-Modus sowie Browser-Designs (Themes).In der neuen Version bietet Vivaldi außerdem Unterstützung für Chromecast, wodurch sich Web-Inhalte direkt an Googles Chromecast-Stick und damit auf das TV übertragen lassen. Eine weitere Neuerungen ist die Anbindung an das Lichtsystem Hue von Philips. Der Browser kann dadurch abhängig von der besuchten Web-Seite die Hue-Lampen in einen passenden Farbton wie beispielsweise Rot einfärben.Zu den Verbesserungen zählen unter anderem erweiterte Webnotizen, bei denen die Webseite im aktuellen Zustand als Screenshot erfasst wird. Darüber hinaus ist der Reader-Modus leichter erreichbar und es lassen sich mehrere Tabs gleichzeitig modifizieren bzw. stapeln. Zu guter Letzt enthält das Update natürlich auch noch Dutzende Fehlerbehebungen und sollte daher von jedem Anwender installiert werden.Vivaldi setzt mindestens OS X 10.9 Mavericks voraus und ist als Download rund 63 MB groß.