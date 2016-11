Visual Studio for Mac angekündigt - Xamarin Studio im neuen Gewand?

Etwas überraschend hat Microsoft im Vorfeld der hauseigenen Entwicklerkonferenz Connect 2016, die Ende der Woche beginnt , bereits Visual Studio for Mac angekündigt. Als Grundlage für die Mac-Variante von Microsofts Entwicklungsumgebung diente Xamarin Studio des übernommen Mono-Entwicklers Xamarin. Entsprechend wird sich Visual Studio for Mac vor allem für die Entwicklung mobiler Apps (Android, iOS, Windows Phone) in der Programmiersprache C# mit dem erweiterten .NET-Framework eignen. Darüber hinaus soll aber auch das neue quelloffene .NET Core enthalten sein, um die Entwicklung Cloud-basierter Lösungen im Zusammenhang mit den Cloud-Diensten von Microsoft Azure zu ermöglichen.Ob auch die Entwicklung klassischer Desktop-Apps für Mac und Windows sowie ASP-Webdienste möglich sein wird, ist unklar. Zur Verfügbarkeit gibt es widersprüchliche Angaben, sodass die heutige Ankündigung von Microsoft möglicherweise noch gar nicht beabsichtigt war. Spätestens in den kommenden Tagen dürfte aber eine erste Preview von Visual Studio for Mac erscheinen, die dann einen Ausblick auf das geplante Endprodukt geben wird. Ob Visual Studio for Mac wie die Windows-Variante auch in einer kostenpflichtigen Ausgabe erscheint, ist nicht bekannt.Die Ankündigung wird auf die Zukunft des bereits verfügbaren Visual Studio Code wahrscheinlich kaum Auswirkungen haben. Visual Studio Code für Linux, macOS und Windows richtet sich an Web-Entwickler, die vor allem mit JavaScript und TypeScript Web-Lösungen auf Basis von Node.js entwickeln, wofür es alle wichtigen Werkzeuge bereitstellt. Visual Studio for Mac hingegen richtet sich an App-Entwickler für Mobilgeräte, die zugehörige Cloud-Schnittstellen ebenfalls gleich in Visual Studio auf Grundlage von C# und .NET mitentwickeln wollen.