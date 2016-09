Videovergleich: iPhone 7 Mattschwarz vs. Diamantschwarz

Wer sich für das neue iPhone 7 interessiert, kann gleich zwischen zwei verschiedenen schwarzen Gehäusen wählen. Neben der Variante in mattem Schwarz gibt es auch die vieldiskutierte, hochglänzende Version in Jet Black, zu deutsch "Diamantschwarz". Ein Vergleichsvideo zeigt nun die beiden Gehäuse nebeneinander und von allen Seiten. Schon bei der Verpackung offenbaren sich Unterschiede. Das mattschwarze iPhone 7 befindet sich in einer weißen Schachtel, wohingegen die Verpackung des iPhone 7 in Diamantschwarz komplett dunkel gehalten ist.Ebenfalls im Video zu sehen ist der Packungsinhalt eines fabrikneuen iPhone 7 - also das Gerät an sich, der Ladestecker, das Lightning-Kabel sowie die mitgelieferten Ohrhörer. Wer sein neues iPhone 7 erstmals in Betrieb nimmt, wird übrigens mit einem kleinen Tutorial begrüßt. Da Apple den Home-Button von einem mechanischen Bauteil auf eine berührungsempfindliche Oberfläche umstellte, erklärt Apple dies vorab. Außerdem hat der Nutzer die Möglichkeit, das Verhalten des Home-Buttons einzustellen. Apple gibt verschiedene Druckstärken vor, aus denen der Anwender anschließend wählen kann. Für das haptische Feedback sorgt ein kleiner Vibrationsmotor, die Taptic Engine.Wie heute berichtet ist das iPhone 7 Plus bereits komplett ausverkauft und es werden wohl einige Wochen vergehen, bis Apple wieder ausreichende Stückzahlen zur Verfügung stellen kann. Etwas besser sieht es beim iPhone 7 mit 4,7"-Display aus, hier ist nur die Diamantschwarz-Option momentan nicht mehr zu haben. Details zu den bislang verkauften Stückzahlen gibt es nicht - und Apple kündigte bekanntlich an, sich auch nach dem ersten Verkaufswochenende nicht zum Absatz äußern zu wollen. Klarheit gibt es demnach erst Ende Oktober auf der nächsten Quartalskonferenz. Bei den Anlegern steigt in jedem Fall das Vertrauen in Apple, weswegen die Aktienkurse nach den ersten Stellungnahmen der großen Mobilfunkanbieter deutlich stiegen.