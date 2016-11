Verlosung der @MTNRedaktion: Steuererklärung-App für 2017

Nachdem der Augsburger Entwickler Dominik Fenzl die bekannte App Steuererklärung für das anstehende Steuerjahr 2016/17 aktualisiert hat, verlosen wir unter allen Followern unseres neuen Twitter-Kanals @MTNRedaktion am kommenden Montag, dem 28. November 2016, um 15 Uhr MEZ sechs Promotion-Codes für die aktuelle Steuererklärung-App. Verlost wird natürlich IT-gestützt mittels Zufallsgenerator. Nachfolgend stellen wir die Mac-optimierte Software und das Update etwas näher vor.Nach dem Start der App Steuererklärung muss man zunächst die Nutzungsbestimmungen und Datenschutzerklärungen akzeptieren, welche unter anderem die Übertragung an das ELSTER-System des Finanzämter abdecken und die Kontaktaufnahme über E-Mail und Webseite regeln. Ist dies geschehen, öffnet sich der Assistent, um eine Steuererklärung zu beginnen. Das nun aktuelle Steuerjahr 2016/17 ist bereits enthalten, sowie vorherige Jahre bei Bestandskunden. Für besondere Steuerfälle lassen sich zurückliegende Steuerjahre aber auch mittels In-App-Kauf für zusätzlich je 19,99 Euro erwerben (Das $-Symbol ist ein Anzeigefehler des Mac App Store).Sobald man sich für ein Steuerjahr und eine Steuererklärung entschieden hat, erscheinen die bekannten grünen Formularblätter. Hier stellt das Programm dem ambitionierten Steuerzahler an geeigneter Stelle die Erklärungen des Finanzamtes über einen kleinen Fragezeichen-Knopf oder grau hinterlegten Zeilennummern zur Verfügung. Individuelle Empfehlungen bzw. eine Steuerberatung bietet die App nicht.Sobald alles nach bestem Gewissen ausgefüllt ist, kann der Nutzer eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Hierbei führt die App eine fachliche Prüfung nach Ungereimtheiten bei den in allen Formularen vorgenommenen Angaben durch. Sofern hier noch Fehler bestehen, weist die App den Steuerpflichtigen deutlich darauf hin. Erst wenn alle offenen Punkte behoben wurden, lässt sich die Steuererklärung einreichen. Dies ist entweder online über das ELSTER-System (ELektronische STeuerERklärung) oder klassisch per Ausdruck möglich.Die Steuererklärung-App setzt aktuell mindestens OS X 10.8 Mountain Lion voraus. Wer sich nicht auf das Glück bei unserer Twitter-Verlosung verlassen möchte, kann die App regulär über den Mac App Store erwerben. Zum heutigen Black Friday liegt der App-Preis kurzzeitig bei nur 11,99 Euro , regulär kostet die App hingegen 23,99 Euro. Neben dem aktuellen Steuerjahr enthält die aktuelle Version 2.6.1 übrigens auch eine verbesserte Datenübernahme aus dem Vorjahr sowie aktualisierte ELSTER-Komponenten.