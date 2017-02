Trailer für erste TV-Show auf Apple Music: Carpool Karaoke

Apple Music öffnet sich zusehends auch für TV-Formate. Den Anfang machten Konzerte und Musikdokumentationen, den nächsten Schritt stellt die in den USA bekannte TV-Show »Carpool Karaoke« dar. Als Spin-Off »Carpool Karaoke - The Series« läuft sie exklusiv auf Apples Musikstreamingdienst. Ein einminütiger Trailer stimmte auf der Grammy-Verleihung am Sonntag schonmal darauf ein, was auf die Zuschauer zukommt.Das etablierte Konzept der Sendung, Prominente während einer Autofahrt beim Erzählen und Singen zu beobachten, wird auch bei Apple beibehalten. Allerdings ist James Corden, der Erfinder des Konzepts, nicht mehr bei jeder Folge dabei, stattdessen stehen jeweils zwei neue Prominente pro Episode bereit. Der Trailer zeigt in einem rhythmischen Zusammenschnitt etwa den Wrestler John Cena mit dem früheren Basketballer Shaquille O’Neal, die Rockband Metallica mit dem Comedian Billy Eichner und James Corden mit dem Schauspieler Will Smith. Teil jeder Sendung ist auch die überraschende Ankunft bei einem Ziel, so landen Corden und Smith beispielsweise bei einer Hochzeit.Über den Start von Carpool Karaoke informiert der Trailer übrigens nicht, es ist weiterhin von »Coming Soon« die Rede. Der weitere TV-Plan von Apple Music sieht nach Carpool Karaoke die Apple-Eigenentwicklung »Planet of the Apps« vor, ein Casting-Konzept für Entwickler. Obwohl die Verantwortlichen wie Dienste-Chef Eddy Cue es lange Zeit energisch dementierten, rechnen inzwischen viele Beobachter damit, dass mittelfristig auch klassische Filme und TV-Serien in Apples Exklusiv-Portfolio aufgenommen werden könnten (MTN berichtete: ).Übrigens: Wer Will Smith in seiner Paraderolle als Agent J im Klassiker »Men in Black« sehen möchte, kann aktuell von einem Rabatt im iTunes Store profitieren. Dort ist der launige Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1997 mit Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino und Vincent D'Onofrio für herabgesetzte 3,99 Euro (statt 9,99 Euro) zu haben (Store: ).