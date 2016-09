Die Produkthighlights der Woche – Tinten-Abo von HP, IFA-Neuheiten und mehr

Frank Borowski

Frank Borowski

REWIND

500 Wochen! Oder 115 Monate, oder 9 Jahre und 213 Tage. So viel Zeit ist vergangen, seit am 05. Februar 2006 die erste Ausgabe der REWIND erschienen ist ( MTN-News PDF-Ausgabe ). Das sind auch 3.500 Tage ohne eine einzige ausgefallene Ausgabe – und ohne Urlaub für den Autor.Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Leider habe ich keine Statistik darüber geführt, wie viele Artikel, Testberichte und Neuheitenvorstellungen seit dem in REWIND Veröffentlicht wurden, aber es waren definitiv nicht wenige. Zumal – mit wenigen Ausnahmen – alles aus der Tastatur nur eines Redakteurs stammt, worauf ich schon ein kleines Bisschen stolz bin. Viel mehr freue ich mich aber darüber, wie sehr sich die REWIND seit dem Start zu einer in der deutschen Medienlandschaft weitgehend einzigartigen und doch anerkannten Publikation im Bereich " Special Interest " gemausert hat, die mit derzeit rund 100.000 Lesern im Monat so manches gedrucktes Hochglanzmagazin mit seinen Leserzahlen abhängt.Ok, "viral" ist die REWIND zwar nie geworden und kann sich daher in Zahlen nicht mit diversen YouTube-Videostars messen, aber das ist auch gar nicht unser Anliegen. Vielmehr war, ist und bleibt es das Ziel der REWIND, technikbegeisterten Lesern Informationen aus den verschiedensten Bereichen zu liefern. Die Mischung aus HiFi/Audio, Fotografie, Apple Hardware, Peripherie, Zubehör und Gadgets, hier und da ergänzt um andere Themen wie Licht oder Arbeitsplatzgestaltung, hat sich bewährt.Gegen weiteres Wachstum ist natürlich trotzdem nichts einzuwenden. Da wir keine aktive Werbung für die REWIND machen, sind wir auf Hörensagen angewiesen – also auf Sie, liebe Leser. Wenn Sie uns weiterempfehlen, Links zur REWIND teilen und ihren Freunden und Bekannten von uns berichten, helfen Sie der REWIND, die natürlich auch weiterhin kostenlos für Sie da sein wird. – Und wenn Sie Themenvorschläge aus dem Bereich Hardware haben, immer gerne her damit.Auf eine großartige Jubiläumsfeier verzichten wir an dieser Stelle. Statt Parade und Kamelle für alle soll die fünfhundertste REWIND Sie ohne weitere Umschweife mit dem Neuesten aus der Technikwelt unterhalten. Einen großen Testbericht gibt es diese Woche zwar nicht, aber es sind schon wieder ausführliche Produktbesprechungen in Vorbereitung. Und morgen gibt es im zweiten Teil der wöchentlichen Produkthighlights immerhin noch einen Kurztest von Apple Watch Armbändern. Also dranbleiben und weitersagen! Hier geht es übrigens zu Teil II der Produkthighlights: Vielen Dank für Ihre Treueund weiterhin viel Spaß mit der REWINDwünscht Ihnen Ihr