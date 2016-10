Thunderbolt-Display und MagSafe-Adapter: Neues Apple-Zubehör fürs MacBook Pro 2016?

MagSafe-Adapter

Nicht nur der iMac ist Thema von Ming-Chi Kuos Prognose zum »Hello Again«-Event (siehe Meldung: ), das Apple an diesem Donnerstag veranstaltet. Die in der Regel äußerst vertrauenswürdigen Informationen des Apple-Beobachters umfassen Neuigkeiten rund um das wahrscheinliche Hauptthema der Veranstaltung: das MacBook Pro.Seit einiger Zeit sind bereits Gerüchte im Umlauf, nach denen Apple bei dem neuen Notebook nur noch auf zwei Anschlussarten setzt: USB-C und Thunderbolt 3. Die kleinere USB-Buchse soll damit gleichzeitig das altbekannte USB-A und den MagSafe-Adapter zum Stromanschluss ablösen und damit dem Beispiel folgen, welches das 12-Zoll-MacBook im vergangenen Jahr vorgelegt hat. Für Freunde des magnetischen Stromkabel-Anschlusses möchte Apple Kuo zufolge aber einen »MagSafe-ähnlichen« Adapter für USB-C herausbringen. Mit diesem soll das leichte An- und Abstecken eines Stromkabels möglich bleiben.Eine besonders gute Nachricht hat Kuo für Freunde des in die Jahre gekommenen und im Sommer schließlich ganz von der Bildfläche verschwundenen Thunderbolt Displays. Angeblich plant Apple die Vorstellung des Nachfolge-Bildschirms. Dieses soll allerdings - ebenso wie die nächste iMac-Generation - erst 2017 auf den Markt kommen. Außer dem erwartbaren Umstieg auf Thunderbolt 3 gibt es aber noch keine genaueren Informationen über Apples externen Bildschirm.Das MacBook Pro 2016 selbst enthalte Kuo zufolge einen Prozessor der Skylake-Familie. Die schon ausführlich in der Gerüchteküche thematisierte OLED-Leiste - für die die Bezeichnungen »Control Strip« oder »Magic Toolbar« im Gespräch sind - soll einen eigenen Koprozessor erhalten, ähnlich wie derjenige in der Apple Watch. Ob Kuo dabei auf den S2-Chip rekurriert oder den Display-Controller der Apple Watch, ist nicht bekannt. Für die interne Festplatte prognostiziert der KGI-Analyst die Option für eine 2-TB-SSD.Neben MacBook Pro 15’’ und 13’’ spricht Kuo schließlich nocht von einem weiteren 13’’-MacBook. Bisher konnte davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um das verbleibende Modell des MacBook Air handelt (die 11’’-Variante steht aller Wahrscheinlichkeit vor ihrem Ende). Kuos Produktbezeichnung könnte allerdings einen Hinweis darauf geben, dass Apple auf das Suffix »Air« komplett verzichtet und das andere 13’’-Gerät in die Familie des »MacBook« ohne Namensanhang einreiht.Obwohl Kuos Vorhersagen bisher eine einwandfreie Trefferquote hatten, ist letzte Sicherheit natürlich erst vorhanden, wenn Apple sich am Donnerstag den neuen Macs vor Publikum widmet. Natürlich versorgt Sie MacTechNews an diesem Tag live mit den aktuellsten Informationen. Das Event beginnt um 19 Uhr unserer Zeit.