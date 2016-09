Die Produkthighlights der Woche – Test: beyerdynamic T 5 p (2G), neue Kameras von Canon und Sony

Die Produkthighlights der Woche:

Kurztest: beyerdynamic T 5 p geschlossener High End Kopfhörer

Canon EOS-1D X Mark II: Kameradinosaurier mit Frischzellenkur

Sony A6300: Spiegellose APS-C Systemkamera mit innovativen Features

Momentan überschlagen sich die Gerüchte mal wieder mit Vermutungen darüber, was Apple als nächstes alles bringen wird – oder könnte. iPhone 7 mit Doppelkamera, oder mit nicht mehr überstehendem Objektiv, eventuell mit weniger störenden Antennenstreifen, vielleicht ohne 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, mit "3D Touch ID"-Homebutton, oder auch eine 4"-Version … Und das sind nur die Vermutungen zum iPhone. Dann stünde da noch ein neuer Mac Pro im Raum, neue MacBooks sowieso, das iPad Air 3 natürlich, eventuell eine komplett neue Apple Watch 2 oder vielleicht doch nur neue Designs oder Armbänder – und so weiter, und so fort.Am Ende wird sich sicherlich das eine oder andere Gerücht bewahrheiten, aber alle zusammen vermutlich nicht. Und genau da ist das Problem: Jedes einzelne dieser Gerüchte schürt Hoffnungen, die am Ende unmöglich alle erfüllt werden können. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Darum rate ich dazu, JEDES Gerücht, egal wie realistisch und "logisch" es erscheinen mag, erstmal nur als das anzusehen, was es letztendlich ist: reine Spekulation. Lieber sämtliche Erwartungen auf einem niedrigen Level halten! Das erspart so manche Enttäuschung.Bis zu den nächsten großen Apple-Neuvorstellungen dürfte es sowieso noch ein paar Wochen dauern. Da bleibt genügend Zeit, sich erstmal mit anderen, ganz offiziell vorgestellten Technikneuheiten zu befassen. – Here we go!