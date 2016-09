Test: Zwei Apple Watch-Armbänder

Kurztest: Apple Watch Armbänder von Monowear

das Armband täglich seinem persönlichen Geschmack oder der Laune anzupassen

Auf einen Blick:

Echtlederarmbänder in 5 Farben (Schwarz, Braun, Beige, Blau, Rot) für 79,99 Euro

Silbernes Gliederarmband aus rostfreiem Edelstahl für 99,99 Euro

Silbernes Maschenarmband für 89,99 Euro

Schwarzes Gliederarmband für 119,99 Euro

Alle Modelle kompatibel mit Apple Watch, Apple Watch Sport und Apple Watch Edition

Alle Modelle für beide Apple Watch-Größen erhältlich

80 Euro für die Lederbänder, 90 für das Maschenband und 100-120 Euro für das Gliederarmband

Eines der tollsten Features der Apple Watch ist die Möglichkeit, ohne Werkzeug und mit wenigen Handgriffen das Armband tauschen zu können. Das bietet nicht nur die Möglichkeit,, sondern eröffnet vor allem Drittanbietern die Möglichkeit, vielfältige Armband-Varianten und -Designs anzubieten, die im Apple-Sortiment fehlen. Und das zu deutlich günstigeren Preisen, denn die Original Apple-Armbänder sind vielen einfach zu teuer.Wobei "zu teuer" natürlich ein sehr relativer Ausdruck ist. Nach genauer Begutachtung der Apple-Armbänder stellt man nämlich fest, dass diese qualitativ allesamt auf einem sehr hohen Niveau sind, welches bei vergleichbar guten Armbändern von etablierten Uhrenmarken zu ähnlichen oder sogar noch viel höheren Preisen führt. Zudem bieten einige der Apple-Armbänder innovative Features, wie den Magnetverschluss des Milanaise-Bandes, oder die fantastische Detailverliebtheit und Funktionalität des Stahl-Gliederarmbandes, welches ich in meinem ausführlichen Artikel zur Apple Watch genau beschrieben habe. Einiges davon hat man nie zuvor bei anderen Uhrenarmbändern gesehen – oder zumindest nicht in dieser Perfektion. Allein das relativiert die Preise für die Apple-Armbänder deutlich.Nichtsdestotrotz ist nicht jeder bereit, die von Apple geforderten Summen für ein "schnödes" Armband auszugeben. Und genau auf diese Angebotslücke können sich Dritthersteller stürzen, wie es beispielsweise die Firma Monowear jetzt getan hat. Der Hersteller bietet für die Apple Watch Lederarmbänder in verschiedenen Farben an, sowie drei Varianten aus Metall, darunter ein preisgünstigeres Pendant zu Apples Milanaise-Band, und ein Stahl-Gliederarmband in einem "klassischen" Design in Silber oder in Schwarz. Aus diesem Sortiment habe ich ein Lederarmband und den Milanaise-Klon für Sie ausprobiert.Hier erst mal eine Übersicht der Monowear-Armbandvarianten:Mit rundbewegen sich die Preise der Monowear-Angebote klar unterhalb der jeweiligen Apple-Modelle. So kostet ein klassisches oder Loop-Lederarmband mit Apfellogo 169 Euro, ebenso wie das Milanaise-Band. Für das moderne Band aus Granada Leder werden schon 269 Euro gefordert und mit rund 500 Euro schießt das Stahl Gliederarmband von Apple den Vogel ab. ( Apple Armbänder im Store ).Auf den ersten Blick lässt sich mit den Monowear-Angeboten also ordentlich Geld sparen, gerade wenn man häufiger das Design bzw. die Farbe wechseln will. Die Frage ist nur, ob die Monowear-Armbänder ihrem ebenfalls nicht gerade niedrigen Preis gerecht werden. Schließlich gibt es für herkömmliche Uhren brauchbare und ansehnliche Lederarmbänder auch schon ab ca. 30 Euro.