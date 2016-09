Test Walther Pro PL70r – Und worauf Sie beim Kauf von LED-Taschenlampen achten sollten

Strahlemann geh Du voran!

Kompakt

Marke Walther Pro Bezeichnung PL70r Art LED Stabtaschenlampe Empf. Preis (€) 99,99 Verfügbarkeit sofort

Nach längerer Zeit hier mal wieder ein Test einer LED Taschenlampe. Der Anlass: Eine neue Taschenlampe von Walther, die den bekannten LED Lensern mit Zoom-Reflektor augenscheinlich sehr ähnlich ist, aber etwas günstiger angeboten wird.Die Firma Walther dürfte vielen wohl nur als Waffenhersteller bekannt sein (die bevorzugte Pistolenmarke eines gewissen James Bond), aber das Unternehmen bietet auch viele „harmlose“ Produkte für den Freizeit- und Outdoor-Bereich an. – Wie eben Taschenlampen. In den Neunziger Jahren wurde Walther von der Umarex Sportwaffen GmbH & Co. aufgekauft, weshalb sich die Produkte auf der entsprechenden Webseite Umarex.de finden. Allerdings gibt es auch noch eine Markenwebseite unter Walther-Pro.com Aus dem Taschenlampensortiment von Walther sticht besonders das Modell PL70r hervor, welches mit einem Listenpreis von rund 100 Euro in etwa die selbe Funktionalität wie eine LED Lenser M7R X (siehe Ausgabe 353 ) verspricht, aber zu deutlich niedrigeren Kosten. Derzeit beträgt die Preisdifferenz zwischen diesen Modellen bei Amazon rund 30 Euro. Allerdings: LED Lenser hat sein Sortiment inzwischen angepasst und bietet mit der modernisierten P7R ein Modell mit abgespecktem Zubehör zu einem ähnlichen Preis wie die Walther PL70r an.So sehr sich die Lampen oberflächlich betrachtet auch ähneln – sei es die Form oder die Funktion – so stark unterscheiden sie sich doch in den Details. Die Hersteller scheinen sich hier ein Duell auf Augenhöhe zu liefern, bei dem der Verbraucher leicht den Überblick verlieren kann. Da wird mit Lumenwerten, Leuchtweiten und Werten zur Leuchtdauer geworben, die aufgrund unterschiedlicher Messmethoden nur sehr schwer miteinander zu vergleichen sind. Ob eine Lampe dabei 900 oder 1.000 Lumen im Datenblatt stehen hat, ist, wie sich bei genauerer Betrachtung herausstellt, ziemlich unerheblich. Letztendlich kommt es vielmehr auf das „wie“ an. Und das muss man erst mal aufdröseln.Ich habe die Walther PL70r mit der LED Lenser M7R X verglichen und ein paar dieser Details für Sie herausgesucht. Dabei machen beide Kontrahenten am Ende einfach nur Licht auf ziemlich ähnlichem Niveau, aber vielleicht hilft es Ihnen ja ganz allgemein bei der Auswahl der richtigen Taschenlampe, wenn wir das „Kleingedruckte“ mal etwas näher betrachten.