Test Promise Pegasus R2+: Doppelter Speicherspaß mit Gimmick

Direct Attached Storage als Speicher-Hub

Kompakt

Marke Promise Bezeichnung Pegasus2 R2+ Art 2-Platten-DAS mit Media Bay Empf. Preis (€) ab ca. 830 (2x 3 TB) Verfügbarkeit sofort

Um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden, bietet das R2+ aber eine Besonderheit, nämlich einen dritten Schacht, die sogenannte Media Bay.

Promise Technology, Inc. – Ein Anbieter für hochwertige Speicherlösungen, der in der Mac-Welt hauptsächlich für seine DAS-Produkte (Direct Attached Storage) bekannt ist, hat kürzlich mit dem Pegasus2 R2+ ein weiteres Modell für Anwender mit Bedarf für externe RAID-Speicherlösungen vorgestellt.Das neue R2+ setzt im Gegensatz zu seinen Geschwistern weniger auf größtmögliches Speichervolumen oder maximale Performance. Mit nur zwei Einschüben für 3,5“-Festplatten kann das R2+ (bei den heute verfügbaren Festplattenoptionen) höchstens 12 TB Speicherplatz bieten, wenn es im RAID 0 (Striping) betrieben wird. Die andere mögliche RAID-Alternative mit einem 2-Platten-System ist RAID 1, also mit gespiegelten Festplatten und mit maximal 6 TB Speicherplatz. Zum Anschluss an den Mac oder PC stehen 2 Thunderbolt-2-Ports und USB 3.0 zur Verfügung.Derartige DAS-Systeme mit zwei Festplatten gibt es inzwischen von vielen Anbietern.Hier kann man wahlweise Module (Pods genannt) in Form eines CF/SD-Kartenleser-Moduls, einer 2,5“ USB-Mobilfestplatte oder eines SSD-Moduls einstecken. Ich hatte die Gelegenheit, eines der ersten Testmuster des R2+ auf Herz und Nieren testen zu können. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, ob und wie sich die Idee mit der Media Bay in der Praxis auszahlt.