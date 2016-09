Test Master & Dynamic: Tonangebende Spitzenkopfhörer in Galauniform

Neueinsteiger mit Befehlsgewalt

Kompakt

Marke Master & Dynamic Bezeichnung MH30 / MH40 Art High End Bügelkopfhörer Empf. Preis (€) 349 / 399 Verfügbarkeit sofort

Der Name erinnert ein wenig ans Militär oder zumindest an den Film „Master & Commander“ mit Russel Crowe aus dem Jahr 2003. Unter dem Namen Master & Dynamic hat sich im Jahr 2013 ein junges Unternehmen das Ziel auf die Fahne geschrieben, den eng besetzten Kopfhörermarkt mit außergewöhnlich hochwertigen aber zugleich bezahlbaren Modellen aufzumischen. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass hier so renommierte Marken wie AKG, beyerdynamic, Sennheiser B&W, Bose und viele andere den Rahm längst abgeschöpft haben.Damit dieses Vorhaben ein Erfolg werden kann, müssen die Produkte schon etwas ganz besonderes sein. Mit vier Modellen – zwei Bügelkopfhörer und zwei In-Ears – hat das Unternehmen aus New York in den USA bereits zahlreiche Lorbeeren eingeheimst. Im Forbes Magazine, WSJ, Bloomberg, Wired, 9to5Mac… man liest nur Gutes über diese Kopfhörer. Da Master & Dynamic bei uns ab sofort auch einen offiziellen Vertrieb hat – die Firma Audio Reference in Hamburg – bietet es sich an, diesem Newcomer mit den vielen Vorschusslorbeeren näher auf den Zahn zu fühlen.Zum Test in REWIND sind die beiden Bügelkopfhörer MH30 (On-Ear, ca. 350 Euro, Shop: ) und MH40 (Over-Ear rund 400 Euro, Shop: ) angetreten.