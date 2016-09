Testbericht Logi BASE: Standfuß mit Smart Connector für iPad Pro 9,7" und 12"

Nur ein Standfuß für iPads?

Marke Logitech Bezeichnung Logi BASE Art iPad Pro Standfuß Empf. Preis (€) 99,99 Verfügbarkeit sofort

Um sein iPad (oder Tablets anderer Hersteller) in einem bildschirmähnlichen Winkel aufzustellen, gibt es rund sechs Jahre nach Vorstellung des ersten iPads unzählige Möglichkeiten im Zubehörhandel. Neben Standfüßen, die das Tablet ähnlich wie eine Buchstütze in eine aufrechte Position bringen, sind vor allem Hüllen beliebt, die das iPad beim Transport schützen und deren Deckel sich zu einer Bildschirmstütze falten lässt.Ich selbst habe seit dem ersten iPad einen Standfuß von Griffin namens A-Frame in Benutzung ( Amazon ), der über eine Mulde verfügt, die so gut wie jedes Tablet in einer aufrechten Position hält. Egal, ob im Hoch- oder im Querformat. Bei Bedarf lässt sich dank einer Aussparung an der Unterseite auch das Ladekabel anschließen, während das iPad imHochformat auf der Stütze geparkt ist. – Schlicht und einfach. Darum gibt es über derlei Zubehör auch eigentlich nicht viel zu berichten. Aber mein heutiger Testkandidat bietet eine Besonderheit, die ihn aus der Masse hervorhebt und die gewisse Mutmaßungen über künftige Apple iDevices zulässt.Die Rede ist von der Logi BASE (im Apple Online Store ). Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um einen simplen Aluminium-Winkel im Look der Standfüße, die Apple seit Jahren für seine Cinema-Displays nutzt. Im Gegensatz zu anderen iPad Stands wendet sich die Logi BASE aber primär an Besitzer eines iPad Pro 12“ oder 9,7“, denn die besagte Besonderheit hier ist ein integrierter Smart Connector. Über diesen Anschluss verfügen derzeit nur die beiden iPad-Pro-Modelle. Dazu komme ich gleich noch ausführlicher.Für einen sicheren Stand verfügt die Logi BASE über eine dicke, silikonartige Beschichtung an der Unterseite, die einen gewissen Haft-Effekt bietet. Auf ausreichend glatten Flächen wirkt diese Gummierung fast wie ein Saugnapf. Einmal mit etwas Druck auf die Tischfläche gepresst steht die Logi BASE fast wie angenagelt, lässt sich nicht versehentlich verschieben und kann auch nur mit etwas Zugkraft angehoben werden. Damit ist sichergestellt, dass selbst ein aufrecht positioniertes iPad 12“ nicht versehentlich samt Fuß hinten über kippen kann, wenn man etwas fester auf den Bildschirm tippt.Die Standseite des iPads wird dabei nur von einer kleinen vorstehenden Kante gehalten. Diese ist exakt auf die aktuellen Pro-iPads mit ihrer gefasten Vorderkante zugeschnitten. Rückseitig wird das iPad einfach an die obere Kante des Alu-Winkels angelehnt, die zur Vermeidung von Kratzern über einen schmalen, nur minimal hervorstehenden Kunststoffeinsatz verfügt, der das iPad vor Kontakt mit dem harten Basismaterial der BASE schützt. Diese Kante ist optisch sehr dezent, für sich genommen aber extrem schmal und auch nicht gerade weich. Besonders Vertrauen erweckend ist das nicht, aber es scheint seinen Zweck dennoch einwandfrei zu erfüllen.Damit kommen wir zu der eigentlichen Besonderheit der Logi BASE, dem integrierten Smart Connector…