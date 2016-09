Test KEF Muo: Bluetooth-Lautsprecher mit Akku und Design

Eine Stange Klangdynamit?

Kompakt

Marke KEF Bezeichnung Muo Art Bluetooth-Lautsprecher mit Akku Empf. Preis (€) 350 Verfügbarkeit sofort

KEF ist neben B&W einer der wichtigsten britischen Lautsprecherhersteller mit großer Historie. Mit den "kompakten" Zwei-Wege-Lautsprechern Reference 1 stellt KEF derzeit auch die aktuelle Rewind Referenz (siehe Ausgabe 469 ), die mir als Maßstab zur Beurteilung zahlreicher anderer Lautsprecher in allen möglichen Preisklassen dienen. Dabei sind die Reference 1 bei weitem noch nicht die aufwendigsten Lautsprecher im KEF-Sortiment. In der KEF Reference-Serie stellt dieser Lautsprecher das kleinste Exemplar dar. Oberhalb dieser Serie ist noch die äußerst raffinierte elegante Blade und Blade 2 positioniert. – Und dann gibt es da noch den Super-Luxuslautsprecher namens Muon. Dabei handelt es sich um einen sehr extravagant gestylten Superlautsprecher limitierter Auflage (100 Stück) und mit sechsstelligem Preisschild (160.000 Euro). Die Muon ist aber nicht einfach nur ein Edelspielzeug für unverschämt Reiche, sondern in erster Linie ein Technologieträger, in dem viele Lösungen späterer KEF-Lautsprecherserien vorweggenommen wurden.Mit dem Muo ( Produktseite ) haben die Briten nun einen Mini-Ableger dieses Superlautsprechers auf den Markt gebracht, der mit 350 Euro zwar auch nicht gerade billig ist, aber im Gegensatz zu seinem großen Designvorbild immerhin für eine erheblich größere Käuferschicht erschwinglich ist. Ob tatsächlich etwas von dem Mega-Lautsprecher Muon auf die kleine Muo abgefärbt hat, außer nur einer kleinen Design-Anleihe, erfahren Sie in diesem Test.