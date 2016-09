Test: ELAC Discovery Music Server

Auf Entdeckungsreise in die Welt des Musikstreamings

Kompakt

Marke ELAC Bezeichnung Discovery Music Server Art Streaming-Player/Server Empf. Preis (€) 1.099 Verfügbarkeit in Kürze

Die Welt der Computer und der Unterhaltungselektronik ist dank der Digitalisierung von Bild und Ton längst zusammengewachsen. Eine klare Trennlinie existiert praktisch nicht mehr. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das noch komplett anders. Besonders beim Hobby HiFi. Computer können zwar schon länger Musik abspielen, galten aber lange Zeit aufgrund drastisch komprimierter Daten und grauenhaften Klangeigenschaften der Ausgangs-Schnittstellen unter Liebhabern hochwertiger Musikwiedergabe als verpönt.Auch diese Zeiten sind inzwischen vorbei. Dank enorm gestiegener Speicherkapazitäten und Rechenleistung zu günstigen Preisen ist die Wiedergabe hochauflösender, unkomprimierter (oder verlustfrei komprimierter) Musik selbst für kleine Rechner á la Mac mini selbst als Hintergrund-Task problemlos zu bewältigen. Zwar kranken Computer nach wie vor an klanglich minderwertigen DACs und Ausgangsstufen, aber darauf hat sich die HiFi-Industrie längst eingeschossen und bietet Lösungen für jeden Bedarf, wie den in der letzten Ausgabe getesteten High-End DAC Veritas von Resonessence Labs.Trotzdem bleibt der Computer für viele eher ein Arbeitsgerät, welches man in der Freizeit zum Musikgenuss auch mal ausschalten und komplett vergessen will. Zudem hat nicht jeder seinen Mac oder PC im Wohnzimmer oder im separaten Hörraum bei der HiFi-Anlage stehen. Eine Lösung dafür wäre, den Computer zu einem Musikserver im Nebenraum zu degradieren und ihn lediglich per App über einem Tablet oder Smartphone zu steuern. Oder man überträgt diese Aufgabe einem komplett individuellen, genau dafür konzipierten Gerät. Und genau dafür gibt es heute Streaming-Player oder -Server.Zwei besonders gelungene Vertreter dieser Art habe ich Ihnen in Rewind Ausgabe 522 mit dem Bluesound Node 2 und dem Auralic Aries Mini ausführlich vorgestellt. Neue Konkurrenz für diese Geräte kommt nun aus dem Hause ELAC, die sich damit auf gänzlich neues Terrain begeben, haben die Kieler doch bisher fast ausschließlich Lautsprecher entwickelt. – Die ältere Geschichte des seit 90 Jahren bestehenden Unternehmens mal außen vor gelassen.Der ELAC Discovery Music Server DS-S101-G , so die genaue Bezeichnung, ist ELACs (Wieder-) Einstieg in die Welt der HiFi-Elektronik und ihr Weg in zukunftsorientierte, vernetzte Wiedergabesysteme.