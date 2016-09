Test Devialet Phantom: Die Zukunft der Lautsprechertechnologie beginnt hier

Die Quadratur der Schallwellen – Lautsprecher neu gedacht

Kompakt

Marke Devialet Bezeichnung Phantom Art High End Smart Speaker Empf. Preis (€) ab 1690 / Stück Verfügbarkeit sofort

Das dynamische Lautsprecherprinzip ist aus technologischer Sicht uralt. Spulen und Magneten bewegen eine Membran im Takt der elektrischen Signale und verwandeln diese in hörbare und wiedererkennbare Töne. Nach diesem Schema werden noch heute mit Abstand die meisten Lautsprecher (und Kopfhörer) gebaut. – Zig-millionenfach.Die große Kunst des Lautsprecherbaus besteht darin, diese so naturgetreu wie möglich klingen zu lassen, wobei insbesondere der Tieftonbereich die Entwickler vor schier unüberwindbare Probleme stellt. Die meisten Verbraucher – oder deren bessere Hälfte – wünschen sich möglichst kleine und unauffällige Lautsprecher, doch gerade die sind nur schwer mit echter, glaubhafter Basswiedergabe in Einklang zu bringen.Ohne weiter ins Detail gehen und die damit verbundenen Schwierigkeiten erklären zu wollen: Die in Paris ansässige Firma Devialet hat mit dem Phantom einen Lautsprecher geschaffen, der mit diesen und anderen Beschränkungen kleiner Lautsprecher Schluss machen und die bisherigen technischen Barrieren durchbrechen soll. Um das zu erreichen, hat sich das erst Ende 2007 gegründete Unternehmen um Pierre-Emmanuel Calmel (Technik), Emmanuel Nardin (Design), Quentin Sannié (Strategie und Marketing), Manuel de la Fuente (Vertrieb) und Mathias Moronvalle (Technik) viel einfallen lassen. Herausgekommen ist dabei ein sehr futuristisch gestylter Smart-Lautsprecher mit außergewöhnlichen Konstruktionsmerkmalen, die ihn aus der Masse der Angebote hervorheben. Als Designobjekt würde er sich auch in der Kulisse eines Sci-Fi-Films gut machen.Phantom ist ein kompaktes Aktiv-Lautsprechersystem mit modernsten Streaming-Funktionen, das, wenn man den technischen Beschreibungen glauben darf, die bisherige Lautsprecherlandschaft komplett umkrempeln könnte. Im Rewind-Test soll nun ein Paar dieser futuristischen „Klangkugeln“ demonstrieren, was wirklich in ihnen steckt. Vive la Lautsprecherrevolution, oder doch nur Schall und Rauch?