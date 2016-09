Test: Bluesound Pulse Mini Wireless Netzwerk-Lautsprecher (UPDATE)

Musik in allen Räumen

Kompakt

Marke Bluesound Bezeichnung Pulse Mini Art Streaming Lautsprecher Empf. Preis (€) 599 Verfügbarkeit sofort

(Bitte beachten Sie das Update auf der letzten Seite.)

Bei den Rewind Produkthighlights am letzten Wochenende hatte ich es bereits anklingen lassen. Der aktuelle Stand in Sachen Musikvernetzung daheim ist noch nicht in jeder Hinsicht zufriedenstellend. Hauptkritikpunkt: Beinahe jedes aktuell verfügbare System von Streaming-Playern und/oder -Lautsprechern versucht die Herausforderung, Musik komfortabel in allen Räumen wiederzugeben, auf seine eigene individuelle Weise zu lösen. – Mit mehr oder oder weniger Erfolg. In jedem Fall muss der Nutzer sich intensiv mit den Produkten und Apps befassen und sich mit deren Vor- und Nachteilen auskennen und arrangieren.Das ist in sofern nachvollziehbar, weil vernetzte Audiosysteme einen großen Spagat zwischen einfacher Installation, großer Funktionsvielfalt und intuitiver Benutzung meistern müssen. Die kanadische Firma Bluesound, hauptsächlich zusammengesetzt aus ehemaligen Mitarbeitern des bekannten HiFi-Herstellers NAD, will mit ihrem Produktportfolio für jeden Bedarf eine passende Lösung anbieten.In dieser Woche möchte ich ihnen das Bluesound-System kurz vorstellen und ich habe aus dem Sortiment die Wireless-Lautsprecher Pulse Mini ausgiebig getestet. In einem zweiten Teil, der nächste oder übernächste Woche erscheint, Teste ich dann noch den Bluesound Streaming-Player Node 2 von Bluesound gegen eine alternative von Auralic.