Test Aktivboxen audioengine HD3: Kleine Wirbelwinde für großen Musikspaß

Sogenannte One-Box Lautsprechersysteme haben in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Die Dinger sind ja auch praktisch: Einfach eine mehr oder weniger elegant gestylte Box irgendwo im Haus hinstellen, Stecker rein, Bluetooth oder WLAN verbinden, und schon spielt die Musik. Es müssen in der Regel keine langen Kabel von A nach B oder C verlegt werden und um eine genaue Ausrichtung im Stereo-Dreieck braucht man sich auch nicht zu kümmern.Die Kehrseite der Medaille ist und bleibt die vergleichsweise schlechte Stereo-Abbildung solcher Systeme. Egal, wie groß die Versprechungen der Hersteller in Bezug auf die (virtuelle) Bühne ihrer Ein-Kisten-Lösung auch sein mögen. Selbst einfache, günstige Lautsprecher mit getrennten Boxen für links und rechts können dank des möglichen Abstands zueinander die besten One-Box-Lösungen in Sachen Räumlichkeit und Realismus übertrumpfen. Ich als alter HiFi-Recke würde daher immer auf separate Stereo-Lautsprecher setzen, auch wenn die nicht ganz so komfortabel in der Aufstellung sind.Der amerikanische Hersteller audioengine hat mit dem B2 WIRELESS zwar inzwischen auch einen One-Box-Speaker im Sortiment, aber der Großteil seiner Lautsprecher sind Stereopaare. So auch die neue HD-Lautsprecherserie, derzeit bestehend aus den Aktiv-Speakern HD3 und HD6 , sowie einer passiven Variante der HDP6 Im Vergleich zu früheren audioengine-Lautsprechern sind die Speaker der HD-Serie keine Design-Revolution. Sie setzen mit ihrer klassischen Form und Oberflächen in Wallnuss oder Rosenholz (wahlweise auch nur Schwarz) und traditioneller Form eher auf gewohnte Optik. Der Hersteller selbst nennt das „Retro-forward design“.Zum Test tritt hier das kleine Modell HD3 an, wobei „klein“ wirklich wörtlich zu nehmen ist. Die Böxchen messen gerade mal 18 x 10,5 x 13,7 cm (HxBxT) und passen damit auf jeden Desktop oder in jedes Bücherregal. Trotzdem sollen die Zwerge klanglich außergewöhnliches leisten. Der Sache gehen wir auf den Grund…