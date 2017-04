Spezifikation der neuen iMacs aufgetaucht?

Das Blog "Pike's Universum" , welches schon in der Vergangenheit recht akkurat Produktankündigungen von Apple vorausgesagt hat, will erste Details zu den kommenden iMacs erfahren haben - Apple kündigte in einem ungewöhnlichen Schritt am Dienstag vor diversen Pressevertretern neue iMacs für dieses Jahr an, allerdings ohne Details zu nennen (wir berichteten: ).Glaubt man dem Informanten des Blogs, soll der iMac deutlich aufgewertet und in Richtung "Pro" geschoben werden. Apple wird in Zukunft die iMacs mit Intel Xeon E3-Prozessoren ausstatten, welche deutlich leistungsfähiger sind als die derzeit verwenden Intel-Chips. Als integrierte Grafiklogik wird wahrscheinlich eine Intel HD P630 zum Einsatz kommen.Das neue Modell soll sich ferner mit bis zu 64GB paritätsfähigem Arbeitsspeicher ausstatten lassen - beim derzeitigen iMacs ist bei 32GB Schluss, ECC-Speicher wird nicht unterstützt. Bislang ist noch unbekannt, ob DDR3L- oder DDR4-Speicher zum Einsatz kommen wird.Auch bei der Garfikkarte will Apple deutlich leistungsfähigere Lösungen verbauen, die sogar den Einsatz von Virtual-Reality-Anwendungen erlaubt. Derzeitig setzt Apple eine Radeon R9 im 27"-Modell ein. Mit an Bord sollen auch mehrere Thunderbolt-3-Anschlüsse sein - dies ist allerdings keine Überraschung, da Apple diese schon beim aktuellen MacBook Pro verbaut.Dem Bericht nach will Apple den neuen iMac Ende Oktober vorstellen - zusammen mit einer neuen Tastatur, die über eine Touch Bar ähnlich dem aktuellen MacBook Pro verfügen wird. Der aktuelle iMac 5K wurde vor 18 Monaten vorgestellt und ist seitdem unverändert im Programm.