Sonos lässt sich von Apples 1984-Spot inspirieren

Sonos hat einen neuen Werbespot veröffentlicht, der augenscheinlich von Apples berühmten 1984-Spot inspirit ist. Anders als das Vorbild wurde Sonos' Spot aber nicht nur einmalig ausgestrahlt - und statt des Macintosh sollen die Sonos Streaming-Lautsprecher die Leute aus ihrer Einsamkeit und Lethargie befreien.Im Werbespot ist hierbei zunächst zu sehen, wie eine in Nahaufnahme gezeigte Frau frustriert in die farblosen Wohnungen der Nachbarschaft schaut, wo Menschen zusammen leben und doch einsam jeder für sich agieren. Um dies zu ändern, wirft sie daher am Ende einen Sonos -Lautsprecher durch die großflächigen Fenster, was ganz klar als Hommage an Apples Werbespot zu erkennen ist. Es folgen farbenfrohe lebendige Wohnungen mit Tanzeinlagen.In Apples Original verläuft dies ganz ähnlich. Gemeinsam und doch einsam jeder für sich agieren die grauen Menschen konform zu einem großen überdimensionalen Sprecher, der IBM symbolisieren soll. Eine Hammerwerferin kommt jedoch angerannt und befreit die Menschen aus dieser Situation, indem sie mit einem Hammerwurf die übergroße Leinwand des IBM-Sprechers zerstört. Damit repräsentiert sie den Apple Macintosh , der dem Monopolisten IBM Paroli bieten soll.Der Werbespot sorgte für aufsehen und verhalf dem Macintosh als ersten Business-Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Mausbedienung zu viel Aufmerksamkeit. Hinzu kamen aber auch viele andere Eigenschaften, wie beispielsweise das freundliche Design oder die kompakte Bauweise, die den Macintosh für damalige Verhältnisse aus der Masse anderer Computer herausstechen ließen.