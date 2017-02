Siri zitiert ihre eigene Rolle aus dem Lego-Batman-Film

Siri auf US-Version umstellen

Siri und die Pop-Kultur

»Hey, Computer!« oder einfach »'puter«. So begrüßt Batman im aktuellen Lego-Animationsfilm seinen künstlichen Assistenten. Dieser wird im Original von niemand anderem als Apples Siri vertont - in der deutschen Synchronisation wurde für diese Rolle eine Synchronsprecherin engagiert. Anlässlich ihrer Rolle in dem Streifen antwortet Siri auch auf iPhone und iPad im Moment mit Filmzitaten, wenn man den Sprachassistenten mit »Computer« oder »Hey, Computer« anspricht.Zufällig reagiert Siri dann mit einer Antwort aus einem Repertoire mehrerer möglicher Filmzitate. Darunter »I am at your service, Lego Batman sir« oder auch ein launiges »Welcome home, sir. FYI, Robin is trying on costumes in the Batcave again. He’s doing some pirouettes in Batryshnikov.« Wie man anhand dieser Beispiele schon erkennen kann, sind diese Easter Eggs nur in der englischen Siri-Version zu finden.Wer alle Siri-Antworten selbst durchprobieren möchte, kann dies aber freilich auch in Deutschland tun. Dafür muss lediglich die Siri-Sprache umgestellt werden. Dies lässt sich über die Einstellungen-App unter Siri > Sprache erledigen. Hier wählt man »Englisch (Vereinigte Staaten)«, um zum Ziel zu kommen. Nutzer, die noch iOS 9 verwenden, finden die Siri-Einstellungen unter Einstellungen > Allgemein > Siri.Immer wieder ergänzt Apple Siris Antwortschatz um einige spezielle Varianten aus der Pop-Kultur. Prominentes Beispiel war etwa der 21. Oktober 2015, der bereits seit den späten 1980ern als der »Zurück in die Zukunft«-Tag aus dem zweiten Teil der gleichnamigen Filmreihe bekannt wurde. Der Film mit Michael J. Fox kam zu einer Zeit heraus, als der erste Macintosh gerade auf dem Markt war und sogar eine Rolle im Film erhielt. Als dieser Tag nach fast 30 Jahren dann schließlich tatsächlich kam, feierte ihn Apple mit speziellen Antworten auf den Ausruf »Happy Back to the Future Day« (MTN berichtete: ).The Lego Batman Movie ist seit dem 9. Februar auch in deutschen Kinos äußerst erfolgreich. Es handelt sich dabei um ein Spin-Off des Lego-Films aus dem Jahr 2014 mit Will Arnett als Lego-Batman, Zach Galifianakis als Lego-Joker - und natürlich Siri als Batcomputer.