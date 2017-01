Siri mit neuen Sprachkommandos zum Super Bowl

Der Super Bowl ist für Football-Fans das Großevents des Jahres. Zahlreiche Zuschauer werden für das Spiel erwartet und einige Millionen Menschen werden das Spiel an den TV-Geräten verfolgen. Wer detailliertere Informationen zu dem Event bekommen möchte, findet diese bei Google. Anwender können die Informationen jetzt aber auch noch einfacher bekommen - Siri hat passend zum Super Bowl neue Sprachkommandos gelernt.Hierzu hat Apple eine englischsprachige Pressemitteilung veröffentlicht. Viele der dort genannten Sprachkommandos funktionieren leider nicht auf Deutsch. Auf die Frage "Welche Teams stehen sich im Super Bowl gegenüber?" gibt Siri die richtige Antwort an. Fragt der Anwender allerdings explizit nach dem Termin des Spiels, gibt Siri das Ergebnis des letzten Super Bowls an.Allerdings brauchte Siri in unserem Test mehrere Anläufe, bis das "Bowl" als dieses verstanden wurde. Zuvor verstand Siri "Boll" oder "Bull", man muss als mit mehreren Aussprache-Varianten experimentieren.Weiterführende Links: