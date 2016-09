Die Produkthighlights der Woche – SSD mit 2 TB, Nikon High-End Kameras, Apple Watch Zubehör, Plattenspieler und noch viel mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Mujjo: iPhone Leder-Cases mit verbessertem Kantenschutz

Samsung: Externe SSD jetzt mit bis zu 2 TB

Seagate/LaCie: Neue Massenspeicher mit Design-Faktor

PhotoFast: iOS Kartenleser mit Lightning für microSD

Griffin: Apple Watch Akkulader im Schlüsselanhänger-Format

Hyper: Apple Watch Schatulle mit Akku und Ladefunktion

Nikon: Neue Profi-DSLRs (D5 und D500) vorgestellt

Olympus: 300mm f/4 und Panasonic Leica 100-400mm für Micro Four Thirds

Sony baut wieder Plattenspieler – mit LP Ripping-Funktion

Dell: 30" OLED-Monitor mit 4K und 120 Hz vorgestellt

Weihnachten und Silvester scheinen schon wieder eine Ewigkeit her zu sein. Längst hat das neue Jahr volle Fahrt aufgenommen. Mit der CES in Las Vegas gibt es wieder zahllose Produktneuheiten zu vermelden, wobei ich mich in dieser Rewind Ausgabe auf die (aus meiner Sicht) bedeutendsten und/oder interessantesten beschränken möchte. Einen Tech-Overkill mit Nennung jedes noch kleinen und fragwürdigen Gadgets möchte ich Ihnen und mir ersparen. Ganz davon abgesehen, dass eine lückenlose Berichterstattung schlicht unmöglich wäre.Natürlich ist die CES auch wieder ein Tummelplatz für neue TV-Bildschirme. Die schiere Masse der gezeigten Flachbildschirme ist erdrückend. Die Essenz dieser Produktkategorie lässt sich jedoch ziemlich einfach zusammenfassen: Noch bessere Bildqualität dank HDR, noch mehr Smart-Features, die einen setzen auf OLED, andere bleiben vorerst bei LCD, Curved oder Flat-TVs sind nur noch eine Frage des persönlichen Geschmacks und 4K ist inzwischen Mainstream. Die nächste Sau, die durchs TV-Dorf getrieben wird, heißt 8K oder wahlweise IoT (Internet of Things). – Unterdessen gucken die meisten von uns weiter PAL/SD oder Kinder-HD (720p) auf den Öffentlich-Rechtlichen.Interessant ist, dass nicht wenige wichtige Kameraneuheiten auf der CES präsentiert werden, wo doch schon in etwas mehr als einem Monat mit der CP+ in Japan eine wichtige Fotomesse stattfindet. Die CES als "größte Technikmesse der Welt" bietet wohl einfach die attraktivere Plattform.