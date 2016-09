Rewind feiert Jubiläum: Ausgabe 250 mit Verlosungsaktion erschienen

Ihnen die nunmehr 250. Ausgabe der Rewind vorlegen zu dürfen

Praxistest LED Lenser M7R High-End-Stablampe

Große Jubiläums-Verlosung

Tools, Utilities & Stuff

Markins & Kirk: Zwei Objektivsockel im Test

Hitachi liefert SSD-Festplatten

Netgear: ReadyNAS Ultra 2 / Plus

Elgato: Sat-TV im Heimnetzwerk

Drobo goes USB 3.0

Dienstag 16.11.: Ein ganz normaler Tag…

Sinn: Einsatzzeitmesser 7

Spinat für Olive

MacRewind.de revised

Wir freuen uns riesig,. Das bedeutet: Seit 250 Wochen ohne eine einzige Woche Unterbrechung kostenlose Informationsvielfalt rund um Technikthemen aus vielen Bereichen. Der Dank gebührt zum Einen den Lesern, zum Anderen auch Frank Borowski (aka Sonorman), der die Rewind seit fünf Jahren mit Leben erfüllt. Wichtig auch die Unterstützung der Sponsoren und Werbetreibenden in der Rewind, die das kostenlose Angebot überhaupt erst möglich machen. Folgende Themen werden in der Jubiläumsausgabe 250 behandelt:Sie möchten für Ihr Produkt in der Rewind werben und Ihre Anzeige eingebettet in den hochwertigen Inhalt der Rewind unterbringen? Dann ist das Jubiläumsangebot genau richtig für Sie. Für 999,- Euro pro Jahr oder 599 Euro pro halbem Jahr sind Sie mit dabei. Wenden Sie sich einfach an werbung@mactechnews.de.Weiterführende Links: