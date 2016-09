Rewind - Spezialausgabe "High End 2013 in München" erschienen

die größte Veranstaltung für hochwertige HiFi-Technik in Europa

Die aktuelle Ausgabe der Rewind dreht sich um ein großes Thema, nämlich um die Fachmesse High Ende 2013 in München. Bei der Messe handelt es sich um. Die Trends in diesem Jahr sind nicht viel anders, als im letzten Jahr, teilweise nur noch ausgeprägter Das heißt, Audio-Streaming boomt, ebenso wie Kopfhörer, aber auch der gute alte Plattenspieler war nie lebendiger als heute. Gigantische HiFi-Systeme mit telefonzellengroßen Lautsprechern und „begehbaren" Verstärkern liegen ebenfalls wieder im Trend. Laden Sie sich gleich die neue Ausgabe der Rewind herunter und nehmen Sie so ebenfalls an einem Messerundgang teil. Die Rewind 380 ist vollgepackt mit unzähligen Bildern, um die Eindrücke von der Messe zu schildern.